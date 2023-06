Qual vai ser o salário do Messi no Inter Miami em 2023

Lionel Messi não aceitou renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain. O argentino está de malas prontas para os Estados Unidos para assinar com o Inter Miami, clube do ex-jogador David Beckham. Confira qual será o valor do salário do Messi em seu novo clube. Em toda a carreira, Messi só vestiu a camisa do Newell's Old Boys, Barcelona e PSG, além da Argentina.

Salário do Messi no Inter Miami em 2023

O salário anual de Lionel Messi no Inter Miami vai ser de R$ 315 milhões, ou 60 milhões de euros, de acordo com a rede britânica BBC. Além do salário, o argentino terá também os lucros de acordos comerciais e patrocínios da MLS.

De acordo com o site The Athletic, a oferta para trazer Messi envolve contribuições dos dois maiores parceiros comerciais da liga, ou seja, o argentino fica com uma parte da receita gerada por novos assinantes da MLS Season Pass na AppleTV+. Em 2022, a MLS e a Apple assinaram um acordo de transmissão de US$ 2,5 bilhões.

Em entrevista aos jornais espanhóis Mundo Deportivo e Sport, Messi confirmou que vai jogar no Inter Miami. Messi disse não para o Barcelona e para o salário astronômico oferecido por times da Arábia Saudita. O seu novo destino é na Flórida, nos Estados Unidos.

O Inter Miami anunciou a nova contratação para a temporada.

Confira o anúncio de Messi na Inter Miami.

Conheça Hulk, o cachorro gigante de Lionel Messi

Qual era o salário de Messi no PSG?

Lionel Messi faturava por ano R$ 220 milhões, o mesmo que 40 milhões de euros, de acordo com a emissora de televisão ESPN. O argentino vestiu a camisa do clube parisiense por duas temporadas.

Aos 35 anos, Messi decidiu não renovar o seu contrato com o PSG depois de não obter sucesso dentro de campo, mesmo com números expressivos em gols e assistências no Campeonato Francês. Messi chegou a ser alvo de críticas da torcida, além de passar por apuros com a diretoria do clube após viajar sem autorização para a Arábia Saudita.

Messi era o terceiro mais bem pago do PSG, atrás de Mbappé e Neymar respectivamente. No entanto, ele ainda fazia parte da lista de atletas mais bem pagos do mundo, feita pela Forbes, com LeBron James e Djokovic.

História do Inter Miami

Fundado em 29 de janeiro de 2019, o Inter Miami é um clube da MLS, liga profissional de futebol dos Estados Unidos, localizado em Miami, na Flórida. Mesmo com toda a estrutura, o Inter demorou para ser "oficializado" como um clube da MLS.

Em 6 de novembro de 2018, uma votação entre a comunidade teve 60% de votos favoráveis, com 753 votos, em favor do referendo da construção do Miami Freedom Park, o estádio do Inter Miami. O espaço tem capacidade para receber 25 mil torcedores, localizado próximo do Aeroporto Internacional de Miami, com 160 acres e financiamento privado.

Sob a presidência do ex-jogador David Beckham, o Inter Miami foi aceito na liga em 2018. Atletas como Kurt Schmid, Niki Budalic e Jason Kreis já passaram pelo clube. O Inter estreou em 1 de março de 2022 na MLS, contra o Los Angeles FC, no Estádio Banc of California, em derrota por 1 a 0.

