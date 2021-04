Classificaçã do Campeonato Espanhol: veja a tabela após a 29ª rodada

A 29ª rodada do Campeonato Espanhol chegou ao fim na tarde desta quarta-feira, 7 de abril, com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. O Atlético de Madrid segue na liderança da tabela com um ponto de vantagem, enquanto Barcelona e Real Madrid disputam o segundo lugar. Então, confira como ficou a Classificação do Campeonato Espanhol.

Classificação do Campeonato Espanhol

1 Atlético de Madrid – 66 pontos

2 Barcelona – 65 pontos

3 Real Madrid – 63 pontos

4 Sevilla – 58 pontos

5 Real Sociedad – 46 pontos

6 Betis – 46 pontos

7 Villarreal – 46 pontos

8 Celta de Vigo – 37 pontos

9 Granada – 36 pontos

10 Athletic Bilbao – 36 pontos

11 Levante – 35 pontos

12 Valencia – 33 pontos

13 Cádiz – 32 pontos

14 Osasuna – 31 pontos

15 Getafe – 30 pontos

16 Real Valladolid – 27 pontos

17 Elche – 26 pontos

18 Huesca – 24 pontos

19 Eibar – 23 pontos

20 Alavés – 23 pontos

Como foi a 29ª rodada da La Liga?

Abrindo o sábado (03) de disputas, o Real Madrid venceu o Eibar por 2 a 0 jogando em casa. Com o resultado em seu favor, a equipe merengue conseguiu tomar a vice-liderança de seu maior adversário, o clube da Catalunha na classificação do Campeonato Espanhol.

Visando a recuperação na tabela do Campeonato Espanhol, a equipe do Celta de Vigo comandada por Eduardo Coudet também ganhou. Em 3 a 1, garantiu os três pontos contra o Alavés, terminando em 8º.

Na partida entre Cádiz e Valencia, os anfitriões levaram a melhor por 2 a 1 no domingo (04) de Campeonato Espanhol. Entretanto, a partida ficou marcada por mais um episódio de racismo envolvendo Diakhaby e Juan Calá.

O Sevilla bateu o Atlético de Madrid jogando em casa por 1 a 0. Mesmo assim, o time comandado por Diego Simeone ainda segue na liderança, com sessenta e seis pontos, ou seja, um a mais na classificação do Campeonato Espanhol.

Já o Barcelona venceu na rodada. Em 1 a 0, saiu vitorioso contra o Real Valladolid com gol no finalzinho na segunda-feira (05), ultrapassando dessa maneira o Real Madrid e retomando a vice-liderança com sessenta e cinco na classificação do Campeonato Espanhol.

Fechando a 29ª rodada na quarta-feira (07), Real Sociedad e Athletic Bilbao se enfrentaram após a final da Copa do Rei no fim de semana e ficaram no 1 a 1, diferentemente da final. Agora, o Real permanece na parte de cima da classificação do Campeonato Espanhol, enquanto o Bilbao segue em 10º com trinta e seis pontos.

