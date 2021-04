Após ser alvo de racismo, Diakhaby, do Valencia, fala pela primeira vez

A partida entre Valencia e Cádiz no último domingo (04) pelo Campeonato Espanhol foi marcada por mais um episódio de racismo em campo. Diakhaby acusou o espanhol Juan Calá de tê-lo insultado racialmente, o que fez com que todos os jogadores do Valencia deixassem o campo no mesmo instante. Dois dias depois, o francês se pronunciou em vídeo publicado em perfil pessoal. Então, veja o que o zagueiro disse sobre o caso.

Jogadores do Valencia deixam campo após racismo

Valencia e Cádiz se enfrentaram no domingo (04) em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida estava empatada em 1 a 1 no primeiro tempo quando, aos 29 minutos, Mouctar Diakhaby, jogador do Valencia, acusou o zagueiro Juan Cala, do Cádiz, de proferir insultos racistas.

Então, imediatamente, o francês foi reclamar com o árbitro, que acabou ganhando cartão amarelo. Em seguida, como forma de protesto, o elenco visitante saiu de campo, mas retornou minutos depois sem o francês.

Diakhaby se pronuncia após caso de racismo

Em vídeo publicado no perfil oficial do Valenica, o francês Diakhaby falou sobre o ocorrido do último domingo pelo Campeonato Espanhol. De acordo com Diakhaby, o zagueiro Juan Cala o chamou de “negro de m….” após discutirem em campo na primeira etapa de jogo.

“Olá. Eu quero falar sobre o que aconteceu em Cádiz no último domingo. Dois dias depois, eu estou muito calmo. Eu quero falar. Em Cádiz, no último domingo, houve um incidente em que um jogador me insultou. As palavras que ele usou foram ‘negro de m….’. O jogador adversário disse isso para mim, e isso é intolerável. Todos vocês viram a minha reação, isso é algo que não pode acontecer no dia a dia, e acima de tudo no futebol, um esporte baseado em respeito.

Depois de tudo, os meus colegas de equipe e eu decidimos retornar ao vestiário. Foi uma boa decisão. Mais tarde, um dos jogadores deles (Cádiz) pediu para um dos nossos jogadores se nós poderíamos voltar em campo se Juan Cala se desculpasse. Então, eu e meus colegas de equipe dissemos ‘Não, não são assim que as coisas funcionam. Você não pode fazer algo do tipo, se desculpar e ser perdoado, não’.

Eu me sinto bem hoje, mas me machucou. Me machucou muito. É a vida, e existem coisas como essa na vida. Eu espero que a La Liga faça alguma coisa sobre isso, impondo sanções e reunindo evidências para que tudo possa ser esclarecido.

Gostaria de agradecer ao Valencia FC, meus colegas de time, e a todo o staff técnico pela solidariedade e apoio que eles mostraram. Eu também quero agradecer todo mundo pelo suporte e afeto que me mostraram. Eu quero dizer que para todos que eu estou bem. Muito obrigada”.

O que diz Juan Cala, jogador do Cádiz, sobre o caso de Diakhaby?

O jogador espanhol apareceu em entrevista coletiva do Cádiz na manhã desta terça-feira (06) disposto a falar sobre o ocorrido do último domingo no Campeonato Espanhol.

Diante de 50 jornalistas, o zagueiro afirmou que, houve sim um mal entendido entre os dois jogadores em campo, mas que o francês entendeu mal ou distorceu completamente o que Cala disse no momento. Segundo o espanhol, ele pediu que Diakhaby o “deixasse em paz”, continuando em frente. Na mesma hora, Cala diz que não sabe se o francês entendeu errado, mas reafirma que não disse palavras racistas ao adversário em nenhum momento.

Além disso, Cala também reintegrou que tomará medidas judiciais a respeito do caso, falando sobre como tudo não passa de um “circo da mídia”.

“É falso. É um circo da mídia. Eu estão sofrendo há alguns dias. É um linchamento público. Depois de ver o vídeo constrangedor que o presidente fez com seu jogador ao lado dele, espero que quando esse presidente sair do vídeo, ele vá ao tribunal para denunciar eu porque eu vou fazer isso. Vou denunciá-lo”.

Valencia se pronuncia após falas de Juan Cala

“Após o caso de racismo envolvendo Diakhaby e Juan Cála, do Cádiz, o Valencia também se pronunciou. Em site oficial, o clube ressaltar estar “profundamente entristecido” com as acusações do jogador adversário após o jogo, negando ter insultado racialmente Diakhaby. Além disso, o time espanhol também reiterou total apoio ao jogador de seu elenco. Confira então a nota publicada pelo Valencia.

O Valencia CF está profundamente entristecido com as declarações do jogador do Cádiz CF, Juan Cala, esta terça-feira, nas quais 48 horas depois, ele negou ter insultado racialmente a Mouctar Diakhaby durante o jogo da LaLiga, disputado no passado domingo, no Ramón de Carranza.

Cala perdeu uma grande oportunidade de aceitar seu erro e pedir desculpas ao jogador afetado. Em vez de fazer isso, ele atacou Diakhaby e outros membros do Valencia CF.

O Valencia CF deseja reiterar que acreditamos no nosso jogador e apoiamo-lo totalmente. Após as ameaças feitas por Cala em sua coletiva de imprensa nesta terça-feira, 6 de abril, o clube, o presidente Anil Murthy e o próprio Mouctar Diakhaby mantêm-se firmes na convicção de lutar até o fim, sempre que necessário, sobre o tema pelo bem do futebol e da sociedade . O Valencia CF não para de lutar pelo melhoramento do protocolo e na luta contra o racismo no futebol”.

OFFICIAL STATEMENT |

JUAN CALA, WE DON'T BELIEVE YOU #YoCreoAMouctarDiakhaby — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) April 6, 2021

Comportamento de Neymar irrita companheiros de equipe, diz jornal