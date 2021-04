Comportamento de Neymar irrita companheiros de equipe, diz jornal

Em partida contra o Lille pelo Campeonato Francês no último fim de semana, Neymar recebeu o seu quarto cartão vermelho enquanto joga pelo PSG, sendo expulso de campo. A situação, corriqueira em sua passagem pelo clube francês, tem irritado os companheiros de equipe, segundo o jornal francês L’Equipe.

Neymar é expulso contra Lille pelo Campeonato Francês

No último sábado (03), em partida contra o Lille na reta final do Campeonato Francês, Neymar, que já tinha o primeiro cartão amarelo, empurrou o atacante Djalo aos 44 do segundo tempo, recebendo instantaneamente o segundo amarelo, ou seja, expulso de campo.

Além disso, vídeos do brasileiro discutindo e quase saindo no tapa com o jogador adversário em caminho ao vestiário também viralizaram, o que mostra o comportamento do jogador.

Neymar irrita companheiros de equipe por comportamento

De acordo com o jornal L’Equipe, o comportamento explosivo de Neymar e as expulsões do jogador tem causado muito desconforto no vestiário parisiense. Segundo a publicação, os companheiros estão irritados com as ações do brasileiro.

O fato de Neymar ser expulso acaba prejudicando o time, já que desestabiliza completamente outros jogadores e torna o time mais vulnerável em campo. Ainda segundo o jornal, as expulsões são frutos de nervosismo do jogador que, depois de um mês fora dos gramados, voltou com tudo, como um “coquetel inflamavável”.

Próximo compromisso de PSG

O PSG volta a jogar na próxima quarta-feira (07) contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League, às 16h, na Allianz Arena, em Munique.

Neymar está na lista de relacionados para o confronto e deve ser titular. Agora, torcedores esperam que o brasileiro dê tudo de si para conquistar a tão esperada classificação rumo à grande final da temporada e, dessa maneira, conquistar o título tão sonhado da equipe parisiense.

Expulsões de Neymar: craque coleciona cartões vermelhos no PSG