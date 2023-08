Classificação da Copa do Mundo Feminina 2023 na primeira fase atualizada

A Copa do Mundo Feminina caminha para as oitavas de final depois de uma fase de grupos acirrada e com resultados totalmente inesperados. O Brasil e a Alemanha estão eliminados, mas a atual campeã Estados Unidos e a Jamaica, pela primeira vez na história, carimbaram o passaporte. Veja como ficou a classificação dos grupos completa.

Veja os classificados para as oitavas de final

Como está a classificação atualizada da Copa do Mundo Feminina

Com o fim da fase de grupos, a classificação da Copa do Mundo Feminina de futebol está fechada. Foram três rodadas em pontos corridos entre as seleções brigando pela vaga até as oitavas de final durante duas semanas e meia.

Dezesseis elencos avançam para a fase eliminatória enquanto as outras dezesseis voltam mais cedo para a casa porque foram eliminadas. Com o chaveamento já definido, cada seleção já sabe qual é o caminho até a final do Mundial da FIFA.

Depois de três rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

GRUPO A DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 Suíça - 5 pontos (classificado)

2 Noruega - 4 pontos (classificado)

3 Nova Zelândia - 4 pontos

4 Filipinas - 3 pontos

GRUPO B DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 Austrália - 6 pontos (classificado)

2 Nigéria - 5 pontos (classificado)

3 Canadá - 4 pontos

4 Irlanda - 1 ponto

GRUPO C DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 Japão - 9 pontos (classificado)

2 Espanha - 6 pontos (classificado)

3 Zâmbia - 3 pontos

4 Costa Rica - 0 pontos

GRUPO D DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 Inglaterra - 9 pontos (classificado)

2 Dinamarca - 6 pontos (classificado)

3 China - 3 pontos

4 Haiti - 0 pontos

GRUPO E DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 Holanda - 7 pontos (classificado)

2 Estados Unidos - 5 pontos (classificado)

3 Portugal - 4 pontos

4 Vietnã - 0 pontos

GRUPO F DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 França - 7 pontos (classificado)

2 Jamaica - 5 pontos (classificado)

3 Brasil - 4 pontos

4 Panamá - 0 pontos

GRUPO G DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 Suécia - 9 pontos (classificado)

2 África do Sul - 4 pontos (classificado)

3 Itália - 3 pontos

4 Argentina - 1 ponto

GRUPO H DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 Colômbia - 6 pontos (classificado)

2 Marrocos - 6 pontos (classificado)

3 Alemanha - 4 pontos

4 Coreia do Sul - 1 ponto

Quais seleções estão classificadas para as oitavas de final?

As seleções Suíça, Noruega, Austrália, Nigéria, Japão, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, França, Jamaica, Suécia, África do Sul, Colômbia e Marrocos estão classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Atual campeão do mundo, os Estados Unidos avançaram em segundo lugar na fase de grupos enquanto a Jamaica surpreendeu ao seguir vivo pela primeira vez na história. Nigéria, Austrália, Dinamarca, África do Sul e Marrocos também são grandes destaques.

Veja os confrontos das oitavas de final, os dias e os horários de cada um.

Sábado, 05 de agosto:

02h - Suíça x Espanha

05h - Japão x Noruega

23h - Holanda x África do Sul

Domingo, 06 de agosto:

06h - Suécia x Estados Unidos

Segunda-feira, 07 de agosto:

04h30 - Inglaterra x Nigéria

07h30 - Austrália x Dinamarca

Terça-feira, 08 de agosto:

05h - Colômbia x Jamaica

08h - França x Marrocos

Seleções eliminadas da Copa do Mundo Feminina

Enquanto algumas comemoraram a classificação para as oitavas de final, outras 16 seleções lamentaram a eliminação precoce durante a primeira fase da Copa do Mundo.

Nova Zelândia, Filipinas, Canadá, Irlanda, Zâmbia, Costa Rica, China, Haiti, Portugal, Vietnã, Brasil, Panamá, Itália, Argentina, Alemanha e Coreia do Sul estão eliminadas do Mundial e não vão mais jogar a competição este ano. A grande surpresa foi a derrota das alemãs na etapa classificatória, principalmente porque o elenco estava cotado para brigar pelo troféu.

Cada uma das seleções sofrerá consequências no Ranking da FIFA entre seleções, como por exemplo cair de posição ou perder lugar para outros times.

