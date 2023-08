Veja todos os classificados para as oitavas de final da Copa Feminina

Com o Brasil eliminado, dezesseis seleções alcançaram as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, a primeira rodada da fase eliminatória no torneio de futebol. Os confrontos começam no sábado, 05 de agosto. Veja a tabela de jogos.

Confira como ficou a classificação dos grupos da Copa do Mundo feminina.

Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

Estão classificadas para as oitavas de final da Copa feminina as seleções da Suíça, Noruega, Austrália, Nigéria, Japão, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, França, Jamaica, Suécia, África do Sul, Colômbia e Marrocos.

Por outro, foram eliminadas da disputa as seleções da Nova Zelândia, Filipinas, Canadá, Irlanda, Zâmbia, Costa Rica, China, Haiti, Portugal, Vietnã, Brasil, Panamá, Itália, Argentina, Alemanha e Coreia do Sul

Os jogos das oitavas de final começam no sábado, 05 de agosto, com transmissão na madrugada e pela manhã. Veja a tabela:

Sábado (05/08) - Suíça x Espanha - Eden Park - 02h

Onde assistir: Sportv, Globoplay, GE, FIFA+ e CazéTV

Sábado (05/08) - Japão x Noruega - Wellington Regional - 05h

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Sábado (05/08) - Holanda x África do Sul - Sidney Football - 23h

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Domingo (06/08) - Suécia x Estados Unidos - Melbourne Rectangular - 06h

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Segunda-feira (07/08) - Inglaterra x Nigéria - Brisbane Stadium - 04h30

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Segunda-feira (07/08) - Austrália x Dinamarca - Olímpico de Sidney - 07h30

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Terça-feira (08/08) - Colômbia x Jamaica - Melbourne Rectangular - 05h

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Terça-feira (08/08) - França x Marrocos - Hindmarsh - 08h

Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Quem são as seleções favoritas ao título?

Com a eliminação inesperada da Alemanha na fase de grupos, a fase final da Copa do Mundo de futebol feminino tomou um rumo diferente durante as oitavas de final. São 16 seleções divididas em oito jogos eliminatórias, onde quem perder está fora da competição.

É possível dizer que os Estados Unidos, Espanha, Suécia e a França são as favoritas. Atual campeã, as jogadoras americanas aparecem em primeiro lugar quando é assunto é favoritismo no Mundial feminino da FIFA. Na fase de grupos elas ocuparam a segunda posição, mas o cenário é completamente diferente no mata-mata.

A Espanha tem a melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas, por isso também deverá brigar durante cada uma das etapas até a final. Suécia e França tem a experiência do seu lado, prontas para brigarem por seu primeiro título.

Por outro lado, seleções como Colômbia, Austrália, Japão e Marrocos poderão surpreender.

Datas da Copa do Mundo das oitavas de final até troféu

A etapa final da Copa do Mundo Feminina é disputada nas oitavas de final, quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final pela taça. Pela primeira vez na história da competição, dois países, Austrália e Nova Zelândia, recebem o torneio de futebol feminino.

QUARTAS DE FINAL

Jogo A - Quinta-feira, 10 de agosto às 22h, no Estádio Wellington Regional

Jogo B - Sexta-feira, 11 de agosto às 04h30 no Estádio Eden Park em Auckland

Jogo C - Sábado, 12 de agosto às 04h no Estádio Brisbane

Jogo D - Sábado, 12 de agosto às 07h30 no Estádio Olímpico de Sydney

SEMIFINAL

Jogo A - Terça-feira, 15 de agosto às 05h no Estádio Eden Park, em Auckland

Jogo B - Quarta-feira, 16 de agosto àS 07h no Estádio Olímpico de Sydney

TERCEIRO LUGAR

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Sábado, 19 de agosto às 05h no Estádio Brisbane

FINAL

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Domingo, 20 de agosto às 07h no Estádio Olímpico de Sydney

