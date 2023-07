Copa do Mundo se encaminha para o mata-mata

Horário do último jogo do Brasil Copa Feminina pela fase de grupos

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Jamaica na manhã de quarta-feira, 2 de agosto, no último jogo da fase de grupos. Em seguida, a competição inicia o mata-mata e quem perder está fora.

Horário do jogo do Brasil x Jamaica Copa feminina

O jogo do Brasil contra a Jamaica da Copa Feminina na quarta-feira, 2 de agosto, começa às 07h, horário de Brasília, na cidade de Melbourne, pela 3ª etapa da fase de grupo F.

Agora, a França lidera o Grupo com 4 pontos, enquanto a Jamaica ocupa o segundo lugar. A seleção brasileira está na terceira posição após perder para as francesas, e precisa ganhar na quarta-feira para continua na disputa em busca do primeiro ouro. já o Panamá está em último lugar e ainda não marcou pontos.

As oitavas de final da Copa do Mundo feminina começam no sábado, dia 5.

Brasil x Jamaica AO VIVO

Quando: Quarta-feira, 02 de agosto

Horário: às 07h (horário de Brasília)

Local: Estádio Melbourne, em Melbourne, Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, GloboPlay, canal Casimiro na Twitch/Youtube e portal GE

Classificação atualizada da Copa do Mundo feminina FiFA

A classificação atualizada da fase de grupos até essa segunda-feira, 31 de julho, mostra quem deve seguir para as oitavas de final. A seleção brasileira precisa ganhar no próximo jogo.

Grupo A - Copa do Mundo feminina

1º: Suíça - 5 pontos (classificada)

2º: Noruega - 4 pontos (classificada no saldo de gols)

3º: Nova Zelândia - 4 pontos

4º: Filipinas 3- 1 ponto

Grupo B - Copa do Mundo feminina

1º: Nigéria - 4 pontos

2º: Canadá - 4 pontos

3º: Austrália - 3 pontos

4º: Irlanda - 0 ponto

Grupo C - Copa do Mundo feminina

1º: Espanha - 6 pontos

2º: Japão - 6 pontos

3º: Costa Rica - 0 ponto

4º: Zâmbia - 0 ponto

Grupo D

1º: Inglaterra - 6 pontos

2º: Dinamarca - 3 pontos

3º: República Popular da China - 3 pontos

4º: Haiti - 0 ponto

Grupo E - Copa do Mundo feminina

1º: Estados Unidos - 4 pontos

2º: Países Baixos - 4 pontos

3º: Portugal - 3 pontos

4º: Vietnã - 0 ponto

Grupo F - Copa do Mundo feminina

1º: França - 4 pontos

2º: Jamaica - 4 pontos

3º: Brasil - 3 ponto

4º: Panamá - 0 ponto

Grupo G - Copa do Mundo feminina

1º: Suécia - 6 pontos

2º: Itália - 3 pontos

3º: África do Sul - 1 ponto

4º: Argentina - 1 ponto

Grupo H - Copa do Mundo feminina

1º: Colômbia - 6 pontos

2º: Alemanha - 3 pontos

3º: Marrocos - 3 pontos

4º: República da Coreia - 0 ponto

