Quando serão as quartas de final do Paulistão 2023 e quem está classificado

Com o fim da fase de grupos no Paulistão, as oito equipes classificadas dão início as quartas de final, a primeira etapa do mata-mata na competição de futebol. Em partida única, quem vence está classificado e quem perde o duelo dá adeus mais cedo. Saiba quem já está garantido nas quartas e quando vão acontecer os jogos.

Data das quartas de final do Paulistão 2023

As quartas de final do Paulistão estão marcadas para 12 de março, domingo, com horários a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Todos os confrontos vão ser disputados no mesmo dia, mas em horários alternados. Ainda não dá para saber quem vai enfrentar quem até que a fase de grupos termine.

Os times que garantem a primeira posição jogam em casa. Depois, na semifinal, o time de melhor campanha tem a oportunidade de jogar em casa.

QUARTAS DE FINAL: 12 de março, domingo

SEMIFINAL: 19 de março, domingo

FINAL: 02 e 09 de abril de 2023, ambos domingos

Quem já está classificado?

As equipes de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Água Santa e RB Bragantino já estão classificadas para as quartas de final do Campeonato Paulista de 2023.

Faltam ainda duas vagas a serem decididas.

Cada uma delas garantiu a primeira ou a segunda colocação do seu grupo para carimbar o passaporte até as quartas de final da temporada.

O Palmeiras, pelo grupo D, foi um dos primeiros a garantir a classificação. O time alviverde é o atual campeão paulista. Na temporada passada, derrotou o São Paulo por 5 a 3 no agregado.

Como funciona as quartas de finais do Paulistão?

Oito equipes jogam as quartas de final do Paulistão, a primeira etapa do mata-mata. De acordo com o regulamento, o primeiro colocado deve enfrentar o segundo lugar do seu mesmo grupo.

As quartas de final do Campeonato Paulista, assim como a semifinal, é jogada em partida única. Isso significa que o vencedor avança para a fase seguinte enquanto o time que perde o jogo se despede.

O mando de campo é sempre do time que termina em primeiro lugar. Além disso, em caso de empate na partida, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem avança para a semifinal. Não tem prorrogação no Campeonato Paulista.

Veja os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista

Onde assistir?

Os jogos do Campeonato Paulista estão disponíveis na Record, Premiere, TNT e nas plataformas R7, PlayPlus, HBO Max, Paulistão Play e Youtube.

Na TV aberta, a Record exibe um jogo por rodada sempre às quartas ou aos domingos ao vivo para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro. O torcedor também pode assistir a retransmissão das imagens no site do R7 de graça e na plataforma de streaming PlayPlus.

Nas operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view Premiere e o canal TNT são os responsáveis por exibirem grande parte dos jogos entre as rodadas. Eles só estão disponíveis na TV fechada.

Para assistir online, o canal do Paulistão no Youtube exibe entre um ou dois jogos por rodada de graça. Nas plataformas HBO Max e Paulistão Play, o torcedor tem que pagar para assistir.

