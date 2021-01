Com América e Chape garantidos, veja quem pode subir para Série A

A primeira divisão do futebol nacional conheceu, nesta terça-feira (12), dois de seus quatro novos representantes para a nova temporada. Isso porque América-MG e Chapecoense garantiram seus acessos no Campeonato Brasileiro da Série A, de forma antecipada, na 34ª rodada, e não podem mais ser alcançados por equipes fora do G-4. No entanto, 11 equipes ainda disputam as duas vagas restantes.

Chapecoense e América MG na Série A

Líder da Série B, o Coelho entrou em campo contra o Náutico, no Estádio Aflitos, precisando apenas de um empate para então garantir o acesso. Sem balançar as redes, a equipe ficou no 0 a 0 com os pernambucanos, mas carimbaram a vaga para o Brasileirão Série A, com 67 pontos. Equipe mineira caiu no ano de 2018.

Já a Chapecoense, precisava de uma vitória na 34ª rodada, para garantir o acesso antecipado. Vice-líder da competição, a Chape então venceu o Figueirense por 2 a 1, na Arena Condá, e chegou aos 66 pontos. Com essa pontuação, a equipe também se garantiu na Série A, com quatro rodadas de antecedência. O Alviverde caiu para a Série pela primeira vez em 2019, mas já garantiu o acesso em apenas uma temporada na segunda divisão.

Com as classificações de América-MG e Chapecoense na Série A, então a disputa pelas vagas restantes aumentam. Cuiabá e CSA, atualmente, são o terceiro e quarto colocado, respectivamente, e neste momento ficariam com a vaga.

No entanto, faltando quatro rodadas para o término da competição, 11 equipes ainda possuem chances matemáticas de conseguir o tão sonhado acesso: Cuiabá, CSA, Juventude, Guarani, Ponte Preta, Operário Avaí, Brasil de Pelotas, CRB, Samapio Corrêa e, por fim, Cruzeiro.

35ª rodada da Série B

14/1

Operário x CRB – 19h15

Cuiabá x Guarani – 21h30

15/1

Figueirense x Brasil de Pelotas – 17h30

Sampaio Corrêa x Paraná – 19h15

América MG x Botafogo – 21h30

16/1

CSA X Avaí – 16h30

Juventude x Cruzeiro – 19h

Oeste x Confianaça – 21h

17/1