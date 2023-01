Com o Flamengo, como vai funcionar o sorteio do Mundial de Clubes 2023

Saiba quem pode ser o adversário do Flamengo no Mundial de Clubes na temporada

A FIFA realiza na sexta-feira, 13 de janeiro, às 08h (Horário de Brasília) na Academia de Futebol Mohammed VI em Sale, no Marrocos, o sorteio que define os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes 2023. O Flamengo é o representante do Brasil, podendo enfrentar o Real Madrid na final pela taça. Saiba como funciona o sorteio do Mundial e quando vai ser o torneio.

Como vai ser o sorteio do Mundial de Clubes 2023?

O sorteio do Mundial de Clubes nesta sexta-feira contará com cinco equipes. Isso porque o duelo entre Ah Ahly (África) e Auckland City (Oceania) já está definido nos playoffs.

A FIFA vai montar o chaveamento de cada etapa até a grande final. Quem vencer o jogo dos playoffs avança para a segunda fase, que contará com Al Hilal (Ásia), Seattle Sounders (Concacaf) e Wydad (país sede). O sorteio desta sexta-feira vai definir quem enfrenta quem, divididas em dois mata-matas.

Os vencedores da segunda fase vão para a semifinal, onde enfrentarão Flamengo ou Real Madrid. Aí, o cruzamento até a semifinal (para saber quem Flamengo e Real vão enfrentar) também vai ser definido nesta sexta em Marrocos.

Confira os times que estão classificados e que vão participar do sorteio do Mundial na sexta-feira.

América do Sul: Flamengo

Europa: Real Madrid

África: Al Ahly, do Egito (vice no continente)

América do Norte, América Central e o Caribe: Seattle Sounders (EUA)

Oceania: Auckland City (Nova Zelândia)

Ásia: Al Hilal (Arábia Saudita)

País-sede: Wydad Casablanca (Marrocos)

CONFIRA: Flamengo e Real Madrid vão se enfrentar Mundial de Clubes 2023?

Que dia é o Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes será disputado no Marrocos entre o dia 01 até 11 de fevereiro de 2023, contando com Flamengo e Real Madrid na busca pelo título mais importante do futebol.

As cidades, entretanto, não foram confirmadas pela entidade, mas segundo o portal GE as cidades de Tânger e a capital Rabat podem ser escolhidas.

Antes, o sorteio é que vai definir cada um dos embates nas fases até a final. Sete times jogam a competição da FIFA este ano, que devido à Copa do Mundo precisou sofrer alteração na data de realização.

Onde assistir o sorteio?

O sorteio do Mundial de Clubes será transmitido ao vivo e de graça no FIFA+, plataforma de streaming da entidade de futebol.

O torcedor pode acompanhar o sorteio tanto no site (www.fifa.com) como no aplicativo para celular, tablet ou no próprio computador sem pagar nada por isso. Basta acessar a plataforma e se cadastrar com email e a senha.

A plataforma FIFA+ transmitiu em novembro e dezembro do ano passado todos os jogos da Copa do Mundo de graça em seu streaming.

