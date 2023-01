Saiba quais são as emissoras que disputam os direitos de transmissão do torneio da FIFA em 2023

Mundial de Clubes 2023: quem vai fazer a transmissão do torneio no Brasil?

O Mundial de Clubes da FIFA será disputado no Marrocos entre os dias 1 até 11 de fevereiro em 2023. O Flamengo é o representante da América do Sul, enquanto o Real Madrid é o campeão da Champions. As equipes, além disso, podem se enfrentar na grande final pelo troféu. Mas quem vai transmitir o Mundial de Clubes 2023 no Brasil?

Onde assistir aos jogos do Mundial de Clubes 2023?

A FIFA ainda não bateu o martelo sobre quem vai transmitir o Mundial de Clubes 2023 no Brasil. Isso porque as emissoras ainda disputam os direitos de transmissão do campeonato.

De acordo com o jornalista Marcel Rizzo, do UOL, as emissoras Globo, Band e SBT estão na briga para conquistarem os direitos de imagens da competição da FIFA na TV aberta. Além disso, a Record, segundo o jornalista Allan Simon, do UOL, também vai participar da disputa.

Na TV paga, por outro lado, Disney (canais ESPN), Paramount, Warner (TNT), Amazon Prime e o grupo Globo (SporTV) estão na briga pelos direitos, segundo o jornalista Allan Simon.

Além disso, o Mundial também deve ser transmitido de maneira online pelo FIFA+, plataforma de streaming da própria entidade. Na Copa do Mundo do Catar, todos os jogos foram transmitidos de graça e ao vivo em parceria com o canal do Casimiro, no Youtube.

Em 2022, na edição passada com a vitória do Chelsea contra o Palmeiras, a TV Bandeirantes transmitiu as emoções do torneio de futebol da FIFA na TV aberta e também fechada, com o canal BandSports.

Quais equipes vão disputar o Mundial de Clubes 2023?

Sete equipes participam do Mundial de Clubes 2023. Flamengo, campeão da Libertadores, e o Real Madrid, vencedor da Champions League, já estão com o passaporte garantido para a competição da FIFA.

Seis equipes representam os continentes, enquanto o sétimo é o representante do país-sede. Até o momento, falta definir o time da Ásia e do país-sede.

Confira os times já classificados em cada um dos continentes.

América do Sul:

Flamengo

Europa:

Real Madrid

África:

Wydad Casablanca (Marrocos)

América do Norte, América Central e o Caribe:

Seattle Sounders (EUA)

Oceania:

Auckland City

Ásia:

indefinido

País-sede:

Al Ahly, do Egito (vice no continente)

Como funciona o sistema de disputas no Mundial de Clubes?

Todos os jogos do Mundial de Clubes são disputados em partida única, ou seja, quem vencer segue na competição e quem perder volta mais cedo para casa.

O representante da Oceania e o time do país-sede dão início aos playoffs. O vencedor avança para as quartas de final, onde encontrará o elenco da CONCACAF, Ásia e da África. Os perdedores das quartas disputam o quinto lugar.

O Flamengo e o Real Madrid, representantes da Europa e América do Sul, só entram na semifinal. Lembrando que todos os jogos são definidos por sorteio da FIFA.

Os perdedores da semifinal disputam o terceiro lugar e os ganhadores vão para a final. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada e, se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis.

No ano passado, o Chelsea venceu o Palmeiras na final nos Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 na prorrogação.

