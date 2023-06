Como assistir a convocação Seleção Feminina para a Copa do Mundo 2023

A treinadora Pia Sundhage anunciará nesta terça-feira, 27 de junho, às 16h (Horário de Brasília), a convocação Seleção Feminina do Brasil para a Copa do Mundo Feminina . O evento será no Rio de Janeiro, na sede da CBF, onde 26 atletas serão anunciadas. Saiba onde assistir a convocação ao vivo e de graça.

Onde assistir a convocação Seleção Feminina ao vivo

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será transmitida na TV Globo, SporTV e Youtube a partir das 16h, horário de Brasília, nesta terça-feira.

Na TV aberta, a Globo exibe a convocação para todo o país com Renata Silveira, Ana Thais Matos e Caio Ribeiro analisando a lista de jogadoras.

Também é possível assistir na TV paga pelo SporTV. Mas para ver de graça é só sintonizar a CBF TV no Youtube.

Horário: quatro horas da tarde

Local: Rio de Janeiro, na sede da CBF

Estreia da Seleção Brasileira na Copa Feminina

A equipe brasileira de Pia estreia na Copa do Mundo de futebol feminino em 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide, na Austrália. O Brasil está no grupo F ao lado de França e Jamaica.

O time também vai jogar nos dias 29 de julho, contra a França, em Brisbane, e depois contra a Jamaica em 02 de agosto, em Melbourne, na terceira e última rodada.

É importante ressaltar que o Brasil precisa vencer os três embates e assim ocupar a primeira ou a segunda posição no grupo F para avançar até as oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA.

Brasil x Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24/07 às 08h (horário de Brasília)

França x Brasil - 2ª rodada

Sábado, 29/07 às 07h (horário de Brasília)

Jamaica x Brasil - 3ª rodada

Quarta-feira, 02/08 às 07h (horário de Brasília)

Qual é o próximo jogo do Brasil feminino?

A Seleção Brasileira de futebol feminino entra em campo no dia 02 de julho, às 10h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para disputar amistoso contra o Chile antes do Mundial da FIFA.

É importante ressaltar que o elenco brasileiro vai seguir a convocação para a Copa do Mundo, ou seja, vão jogar o amistoso as jogadoras que foram chamadas para o torneio internacional. O objetivo é apenas treinar as atletas para a Copa do Mundo.

O torcedor pode comprar o ingresso para o amistoso no site www.bilheteriadigital.com ou nos postos de vendas físicas da capital nacional.

