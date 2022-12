Como assistir e horário do jogo do Barcelona hoje x Espanyol (31/12)

Como assistir e horário do jogo do Barcelona hoje x Espanyol (31/12)

O Barcelona busca a vitória contra o Espanyol neste sábado, último dia do ano, para retomar a liderança do Campeonato Espanhol. No Camp Nou, o jogo do Barcelona hoje vai ser às 10h (horário de Brasília), pela décima quinta rodada da competição. Aqui está o que você precisa saber para assistir ao jogo da La Liga hoje.

Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje ao vivo

O Star + é quem vai passar o jogo do Barcelona hoje às 10h (Horário de Brasília).

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol, a ESPN escolheu não exibir a partida neste sábado. Por isso, só dá para assistir o jogo do Barcelona no aplicativo de streaming.

Quem é assinante pode acessar o site (www.starplus.com) ou o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

+ História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol

Barcelona x Espanyol

Com a vitória do Real Madrid ontem, o Barcelona perdeu a liderança e tem apenas um ponto na diferença. Por isso, vai buscar a vitória neste sábado com elenco 100% titular na rodada. Jogando em casa, é o favorito para garantir os três pontos e retomar à ponta da tabela. O grupo culé tem 37 pontos com 12 vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Espanyol segue na 17ª posição com 12 pontos, conquistados em duas vitórias, seis empates e seis derrotas no Campeonato Espanhol. O elenco visitante é o primeiro fora da zona de rebaixamento e, se perder o jogo de hoje, corre o risco de chegar até a degola.

Escalações do jogo do Barcelona hoje:

O Barcelona é o anfitrião da partida, além de ser o grande favorito a conquistar os três pontos no último dia da temporada 2022 no Campeonato Espanhol.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Alba, Koundé, Christensen, Bellerín; Pedri, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski e Dembele.

Escalação do Espanyol: Lecomte; Gómez, Gil, Calero, Oliván; Darder, Souza, Lozano; Braithwaite, Puado e Joselu.

Lewandowski vai jogar hoje?

O polonês Robert Lewandowski deve ser titular no jogo do Barcelona hoje, contra o Espanyol na décima quinta rodada do Campeonato Espanhol, o último dia do ano.

Lewa tem na temporada 13 gols marcados em catorze partidas da La Liga, além de cinco na Champions League, competição em que o Barcelona está eliminado até garantir a vaga na Liga Europa.

O atacante também jogou a Copa do Mundo com a Polônia, onde marcou dois gols e disputou cinco jogos. Nas oitavas de final a equipe foi derrotada pela França.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol hoje

Além do jogo do Barcelona hoje, partida que pode definir o novo líder do Campeonato Espanhol, outros dois confrontos também serão disputados neste sábado.

Girona 2 x 2 Rayo Vallecano

Betis 0 x 0 Athletic Bilbao

Atlético de Madrid 2 x 0 Elche

Getafe 2 x 0 Mallorca

Celta de Vigo 1 x 1 Sevilla

Cádiz 1 x 1 Almería

Real Valladolid 0 x 2 Real Madrid

Sábado (31/12):

Barcelona x Espanyol - 10h

Real Sociedad x Osasuna - 12h15

Villarreal x Valencia - 12h15

