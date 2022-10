Como assistir final da Sul-Americana online hoje e de graça? – 01/10

Neste sábado, 1º de outubro, a Conmebol TV exibe a final da Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba, na Argentina. Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber como assistir final da Sul-Americana online hoje.

Como assistir final da Sul-Americana online hoje

A final da Sul-Americana hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 17h (horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

O canal exibirá todas as emoções da final entre Independiente Del Valle e São Paulo ao vivo para assinantes e também quem não é na Claro, Sky e DirecTV GO. Isso porque as operadoras liberaram as transmissões na TV, móvel e banda larga também para quem não tem o canal da Conmebol.

Dá para assistir também nos aplicativos do Now/Claro TV+ e DirecTV GO de graça pelo celular, tablet e no computador.

A novidade é que a Claro liberou o sinal para todo o público no Brasil, inclusive quem não é assinante, no aplicativo de streaming da Claro TV+. Para assistir à final é só baixar o aplicativo ou entrar pelo site www.clarotvmais.com.br, se inscrever com e-mail e senha, e clicar no letreiro que indica a Conmebol TV ao vivo e de graça.

Em anúncio publicado pelo aplicativo da Claro TV+, a plataforma garante que vai liberar o sinal para todo o público através do canal da Conmebol TV. Para ter acesso basta se cadastrar

+ Premiação da Sul Americana 2022: quanto ganha o campeão?

Qual é o canal da Conmebol TV?

O canal da Conmebol TV está disponível entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO para quem é assinante do pacote e também para quem não é, na TV, móvel e banda larga.

Qualquer torcedor que tem uma das operadoras pode assistir sem pagar nada por isso. Basta sintonizar em seu televisor e curtir a grande final da Sul-Americana. Isso porque a Conmebol liberou o acesso em qualquer meio.

Pelo aplicativo no Claro TV+, até quem não é assinante pode assistir.

SKY: 220, 620, 221, 621, 222, 622, 223 e 623

CLARO: 211, 711, 212, 712, 713 e 714

DIRECTV GO: www.directvgo.com

Tem prorrogação na final da Sul-Americana?

Sim, tem prorrogação na final da Copa Sul-Americana em 2022. Se ao fim do segundo tempo o placar entre São Paulo e Independiente Del Valle estiver empatado, a prorrogação será iniciada dez minutos após o fim do segundo tempo, com dois tempos de 15 minutos cada.

Se a igualdade persistir, aí o campeão da Sul-Americana em Córdoba será conhecido através da disputa de pênaltis.

A fase do mata-mata na competição não tem gol de fora em seu critério de desempate, assim como o regulamento não consta prorrogação nestas fases. Em caso de igualdade, as disputas seguiram para os pênaltis. O São Paulo disputou duas brigas nos pênaltis, contra Ceará e Atlético Goianiense nas quartas e semifinal respectivamente.

Já o Independiente del Valle decidiu todos os seus confrontos no tempo regular e não precisou de nenhuma disputa de pênaltis.

+ Grid de largada da Fórmula 1 amanhã: classificação GP de Singapura 2022