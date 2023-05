Como assistir jogo da Atalanta e Juventus hoje e horário ao vivo - 07/05

Coloque o relógio para despertar e não perca o clássico italiano na manhã deste domingo. Atalanta e Juventus protagonizam o grande embate pela 34ª rodada do Campeonato Italiano às 07h30, horário de Brasília, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia. Os dois times buscam a vaga na Liga dos Campeões.

O Napoli é campeão italiano da temporada. Agora, só restam as brigas por vagas em torneios internacionais.

Onde assistir Atalanta e Juventus hoje ao vivo

A partida entre Atalanta e Juventus tem transmissão no canal ESPN e no streaming Star Plus ao vivo. O duelo tem início às 07h30, horário de Brasília, pela rodada do Campeonato Italiano.

O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Quem é cliente pode curtir o clássico italiano do conforto do sofá em casa com apenas um clique no controle remoto. Entre em contato com a empresa caso não tenha a ESPN na programação.

Também dá para assistir no Star+, serviço de streaming da ESPN. A plataforma retransmite as imagens da partida em tempo real.

Horário: 07h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Cenário do Campeonato Italiano

O Campeonato Italiano distribui quatro vagas para a Liga dos Campeões, sendo para os quatro primeiros da classificação, duas para a Liga Europa, 5º e 6º, e uma para a Conference League, o 7º colocado.

Com 58 pontos, a Atalanta ocupa a sexta posição enquanto a Juventus aparece em quarto lugar com 63. A Velha Senhora recuperou os 15 pontos que perdeu no meio da temporada e, por isso, subiu para a parte de cima da classificação.

Se a Atalanta ganhar, fica próximo da zona de classificação para a Champions.

Escalações de Atalanta x Juventus

Gian Piero Gasperini, técnico da Atalanta, vai usar as principais peças do seu elenco no clássico contra a Juve neste domingo. Porém, os atletas Hateboer, Ruggeri, Lookman, Vorlicky e Okoli estão indisponíveis.

Do outro lado, Allegri continua sem Paredes, suspenso, De Sciglio e Moise Kean, além do brasileiro Kaio Jorge.

Atalanta: Sportiello; Scalvini, Djimsiti, Rafael Tolói; Éderson, Zappacosta, De Roon, Maehle; Koopmeiners, Pasalic e Zapata.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di María, Milik e Samuel Iling-Junior.

Rodada do Campeonato Italiano

Neste fim de semana, a bola rola entre dez partidas na 34ª rodada do Campeonato Italiano. O destaque fica para o clássico entre Roma e Inter de Milão e o encontro de Juventus e Atalanta.

Sábado, 06/05:

Milan 2 x 0 Lazio

Roma 0 x 2 Inter de Milão

Cremonese 0 x 0 Spezia

Domingo, 07/05:

Atalanta x Juventus - 07h30

Torino x Monza - 10h

Napoli x Fiorentina - 13h

Lecce x Verona - 15h45

Segunda-feira, 08/05:

Udinese x Sampdoria - 13h30

Empoli x Salernitana - 13h30

Sassuolo x Bologna - 15h45

