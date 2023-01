Copa do Nordeste 2023: anote os jogos da segunda fase eliminatória

Estão definidos os jogos da segunda fase eliminatória da Copa do Nordeste 2023! Oito equipes disputam as quatro últimas vagas para a fase de grupos na competição mais famosa da região nordestina.

A segunda fase eliminatória da Copa do Nordeste apresenta quatro jogos que definirão as quatro vagas em aberto até a fase de grupos. Os quatro vencedores se juntarão aos 12 já garantidos nos grupos A e b do torneio regional.

Vitória, Jacuipense, Santa Cruz, Botafogo PB, CSA, América RN, Confiança e Ferroviário estão vivos e prometem brigar até o último minuto dentro de campo pela classificação. Todos os jogos da segunda fase eliminatória na Copa do Nordeste acontecem no domingo, 08 de janeiro de 2023 em horários alternados.

Também chamada de Pré-Copa do Nordeste, 16 times disputaram a primeira fase em oito jogos na última quinta-feira.

Calendário de jogos da segunda fase da Copa do Nordeste 2023

Confira os jogos da segunda fase eliminatória da Copa do Nordeste 2023.

Vitória x Jacuipense

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão

CSA x América RN

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Gérson Amaral

Confiança x Ferroviário

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Batistão

Santa Cruz x Botafogo PB

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Arruda

VEJA: Transmissão da Copa do Nordeste 2023: onde assistir aos jogos na TV e online

Grupos da Copa do Nordeste

Por outro lado, doze equipes já estão classificadas para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Seguindo a posição no ranking da CBF e o título do campeonato estadual, elas garantiram a vaga na primeira fase da competição.

Através de sorteio, dois grupos de seis foram definidos. Depois, os quatro vencedores da fase eliminatória ganham o espaço na competição, onde serão dois times para cada grupo.

Confira os dois grupos da Copa do Nordeste 2023 já definidos.

GRUPO A

Atlético BA

CRB

Fluminense PI

Fortaleza

Sampaio Corrêa

Sport

Vencedor Eliminatórias 1

Vencedor Eliminatórias 2

GRUPO B

ABC

Bahia

Campinense

Ceará

Náutico

Sergipe

Vencedor Eliminatórias 3

Vencedor Eliminatórias 4

Onde assistir a fase eliminatória da Copa do Nordeste?

A fase eliminatória da Copa do Nordeste será transmitida nos canais SBT e ESPN, além da plataforma de streaming Star + e o site do SBT ao vivo.

Na TV aberta, o canal do SBT é o responsável por exibir até dois jogos em estados diferentes de graça. Por exemplo, o jogo do Santa Cruz será exibido no estado de Pernambuco, enquanto o do Vitória vai passar na Bahia. A agenda de transmissão, entretanto, depende da emissora e da CBF.

Outra opção é o site do SBT (www.sbt.com.br) que retransmite as imagens de graça. O portal funciona de acordo com a localização do usuário.

Já o canal pago ESPN exibe uma partida entre as operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil. Também dá para assistir na plataforma de streaming Star +, que também retransmite o canal para os assinantes tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo para celular.

