Como assistir jogo do Manchester City hoje x Girona e horário (17/12)

Neste sábado, 17 de dezembro, as equipes de Manchester City e Girona se enfrentam em amistoso internacional no Estádio Manchester City Academy, antes da temporada retornar. O jogo do Manchester City hoje vai começar às 10h (horário de Brasília). Saiba como assistir ao vivo a partida e todos os detalhes.

Horário do jogo do Manchester City hoje

O jogo do Manchester City hoje em amistoso contra o Girona vai começar às 10h (Horário de Brasília) neste sábado, 17 de dezembro de 2022.

Entre os estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a bola vai rolar entre as equipes a partir das 09h, no horário local.

Antes da Copa do Mundo acabar, os grupos de futebol na Europa entram em campo para treinarem os seus jogadores antes da temporada voltar.

Como assistir o jogo do Manchester City hoje

O amistoso internacional entre Manchester City e Girona não tem transmissão hoje. Com a disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo, as emissoras optaram por não transmitir o duelo entre o clube inglês e espanhol.

Com isso, só dá para acompanhar os lances do amistoso neste sábado através das redes sociais de ambas as equipes.

O Manchester City exibe fotos e lances como gols na página oficial do Twitter e Instagram, enquanto o Girona também está disponível no Twitter. Basta acessar, mesmo sem ser cadastrado, e acompanhar.

Escalações:

Provável escalação do Manchester City: Carson; Lewis, Burns, Katongo, Gomez; Palmer, Robertson, De Bruyne; Mahrez, Haaland e Borges.

Provável escalação do Girona: Paulo Gazzaniga; Yan Couto, Santiago Bueno, Javier Hernandez, Miguel; Oriol Romeu, Ramón Terrats, Vallejo, Ivan Martin; Joel Roca e Stuani.

Quando volta o Campeonato Inglês?

Assim que a Copa do Mundo acabar, o Campeonato Inglês retorna em 26 de dezembro, segunda-feira, logo após o feriado de Natal.

Sete partidas serão realizadas na segunda. O Manchester City só volta a jogar na quarta-feira, contra o Leeds pela 17ª rodada da Premier League.

Confira os jogos da rodada e horários.

Segunda-feira (26/12):

Brentford x Tottenham - 09h30

Southampton x Brighton - 12h

Leicester x Newcastle - 12h

Crystal Palace x Fulham - 12h

Everton x Wolves - 12h

Aston Villa x Liverpool - 14h30

Arsnal x West Ham - 17h

Terça-feira (27/12):

Chelsea x Bournemouth - 14h30

Manchester United x Nottingham Forest - 17h

Quarta-feira (28/12):

Leeds x Manchester City - 17h

