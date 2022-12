Como assistir jogo do Manchester City x Liverpool hoje na TV e online (22/12)

Alerta de clássico inglês! Nesta quinta-feira, 22 de dezembro, as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa apresentam o jogo do Manchester City x Liverpool hoje, a partir das 17h (horário de Brasília). Direto do Etihad Stadium, a partida é decisiva onde quem vencer vai para as quartas. Confira onde assistir e todos os detalhes no texto abaixo.

Que horas vai ser o jogo do Manchester City x Liverpool hoje?

O jogo do Manchester City x Liverpool hoje vai começar às 17h (horário de Brasília) nesta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022 na fase eliminatória.

Para torcedores que moram nos estados do Brasil como o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a bola vai rolar uma hora antes, às 16h, horário local. Isso porque o fuso horário faz a diferença com Brasília.

No horário da Inglaterra, a partida vai começar às 20h, já que Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília.

Como assistir jogo do Manchester City x Liverpool hoje?

A partida entre Manchester City e Liverpool hoje será transmitida na ESPN e Star+, às 17h (Horário de Brasília) ao vivo.

Com exclusividade, o canal da ESPN exibe o duelo inglês nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil. Porém, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Quem não é assinante pode acompanhar através da plataforma Star+, caso seja assinante. Os pacotes estão disponíveis tanto no site (www.starplus.com) como também no aplicativo.

Dá para assistir Star + no app para celular, Android e iOS, tablet, computador ou smartv.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium

TV: ESPN

Online: Star +

Manchester City x Liverpool

Antes da paralisação na temporada, o Manchester City chegou até a segunda posição do Campeonato Inglês com 32 pontos, tendo cinco pontos a menos do que o líder Arsenal. No total, os Citizens contabilizam dez vitórias, dois empates e duas derrotas. Já na Copa da Liga Inglesa o elenco bateu o Chelsea na terceira fase.

Do outro lado, o Liverpool venceu o Derby County nas penalidades da terceira fase para chegar até as oitavas de final, por decisão do sorteio encontrou o rival no clássico inglês. Enquanto isso, na Premier League, o time aparece na sexta posição com o total de 22 pontos, conquistados em seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Escalações:

Provável escalação do Manchester City: Ortega; Lewis, Ruben Dias, Laporte, Sergio Gomez; Gundogan, Rodri, Mahrez, Palmer; Alvarez e Foden.

Provável escalação do Liverpool: Kelleher; Ramsay, Gomez, Tsimikas, Phillips; Alex Oxlade-Chamberlain, Bajcetic, Clark; Frauendorf, Fábio Carvalho e Stewart.

Último jogo entre Manchester City x Liverpool

O último clássico inglês entre Manchester City e Liverpool aconteceu em 16 de outubro de 2022, na temporada atual, pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês.

Jogando em casa, o Liverpool derrotou o adversário por 1 x 0, com gol de Salah no segundo tempo. O resultado deu aos Red uma maior vantagem, contabilizando 93 vitórias em todos os 192 clássicos disputados, de acordo com dados do portal O Gol.

