Como assistir jogo do Milan hoje, horário e escalação - 04/01/2023

Em rodada com todos os jogos por horários diferentes, confira onde vai passar o jogo do Salernitana e Milan nesta quarta-feira

Na busca incansável pela liderança do Campeonato Italiano, o Milan visita o Salernitana nesta quarta-feira, pela décima sexta rodada da temporada. No Estádio Arechi, o jogo do Milan hoje vai começar às 08h30 (Horário de Brasília). Saiba como assistir ao jogo da Série A hoje e todas as informações a seguir no texto.

Qual canal vai passar jogo do Milan hoje ao vivo

O canal da ESPN e a plataforma de streaming Star + vão transmitir o jogo do Milan hoje às 08h30 (horário de Brasília).

Disponível em todos os estados do Brasil, a emissora vai exibir o duelo nesta quarta-feira somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para assistir no Star +, plataforma de streaming para assinantes tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Arechi

TV: ESPN

LiveStream: Star+

Salernitana x Milan

Sem vencer por três rodadas consecutivas, o Salernitana ocupa a 12ª posição do Campeonato Italiano com 17 pontos, conquistados em quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas na temporada. O elenco precisa do triunfo nesta quarta-feira justamente para se aproximar das primeiras posições.

Do outro lado, o Milan vem na segunda posição com 33 pontos, conquistados em dez vitórias, três empates e duas derrotas na temporada. Com oito pontos a menos do que o líder Napoli, o time deve vencer o jogo desta quarta-feira para continuar perseguindo o rival na busca pela liderança.

Escalação do jogo do Milan hoje

Os anfitriões não poderão contar com Candreva, suspenso.

Do outro lado, Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Junior Messias e Origi seguem lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Escalação do Salernitana: Ochoa; Fazio, Daniliuc, Bronn; Vilhena, Bradaric, Bohinen, Coulibaly, Sambia; Piatek e Dia.

Escalação do Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Hernández, Kalulu; Bennacer, Sandro Tonali, Saelemaekers, Díaz; Rafa Leão e Giroud.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano hoje

Além do jogo do Milan hoje, todos os outros nove jogos da décima sexta rodada do Campeonato Italiano serão realizados nesta quarta-feira.

Confira quais são eles e os horários de cada um.

08h30 - Salernitana x Milan

08h30 - Sassuolo x Sampdoria

10h30 - Torino x Verona

10h30 - Spezia x Atalanta

12h30 - Roma x Bologna

12h30 - Lecce x Lazio

14h30 - Fiorentina x Monza

14h30 - Cremonese x Juventus

16h45 - Udinese x Empoli

16h45 - Inter de Milão x Napoli

