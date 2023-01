Como assistir jogo do Napoli x Cremonese hoje - 17/01/23

No Estádio Diego Armando Maradona, as equipes de Napoli e Cremonese disputam as oitavas de final da Copa da Itália nesta terça-feira. Com início às 17h (Horário de Brasília), o jogo do Napoli hoje terá transmissão ao vivo na TV fechada e no streaming. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir o jogo.

Onde assistir jogo do Napoli hoje ao vivo

O jogo do Napoli hoje na Copa da Itália terá transmissão na ESPN 4 e STAR+ às 17h.

Com exclusividade, o canal da ESPN é o único a exibir a partida das oitavas de final da Copa da Itália nesta terça-feira para todos os estados do Brasil.

O torcedor deve obter a TV paga em operadoras de assinatura para assistir pela televisão.

Outra opção é o Star +, plataforma de streaming disponível para assinantes tanto no site como no aplicativo. O sistema está disponível somente para quem é membro.

Quem mora entre os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul deve sintonizar o televisor a partir das 16h, no seu horário local.

LEIA: Mudou? Saiba qual é a premiação do Paulistão em 2023

Napoli x Cremonese

No fim de semana pelo Campeoanto Italiano, o Napoli aplicou uma goleada em cima da Juventus por 5 a 1, jogando dentro de casa, para se manter com vantagem na primeira colocação da tabela. Enquanto isso, na Copa da Itália, o elenco napolitano estreia nesta terça-feira.

Escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mário Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhein e Kvaratskhelia.

Do outro lado, o Cremonese teve de vencer o Ternana na primeira fase da Copa da Itália e depois o Modena para chegar até aqui na competição. Se avançar, estará nas quartas de final. Enquanto isso, disputa também a elite do Campeonato Italiano vindo de derrota para o Monza.

Escalação do Cremonese: Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Quagliata; Valeri, Meité, Pickel, Ghiglione; Tsadjout, Okereke e Dessers.

Próximo jogo no Campeonato Italiano

O próximo jogo do Napoli no Campeonato Italiano vai ser no sábado, 21 de janeiro, contra o Salernitana pela décima nona rodada da competição na temporada.

O duelo vai ser no Estádio Arechi, em Salerno, às 14h (Horário de Brasília) em partida acirrada.

O Napoli se mantém na liderança com 47 pontos, enquanto o Salernitana ocupa a 16ª posição com 18 pontos, correndo da zona de rebaixamenot.

