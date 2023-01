Partida entre as equipes nesta quarta-feira, 25 de janeiro, é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista

Como assistir jogo do Santos x Água Santa hoje no Paulistão 2023

No ano passado, o Santos brigou para não cair. Agora, quer dar a volta por cima e brigar pelo título. Nesta quarta, 25 de janeiro, o jogo do Santos vai ser contra o Água Santa pela quarta rodada do Paulistão às 21h35 (horário de Brasília), com a bola rolando na Vila Belmiro, na baixada santista.

O Peixe vem de empate com o São Bernardo no fim de semana. O Água Santa garantiu também um ponto diante do São Bento, mas tem a pior campanha até aqui. Em diferentes grupos, os elencos vão brigar pelos três pontos nesta quarta-feira até o último minuto.

Onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo

Record, Premiere e Paulistão Play é onde assistir o jogo do Santos hoje às 21h35.

Para todo o estado de São Paulo, a Record vai transmitir o jogo entre Santos e Água Santa nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. É de graça e o torcedor não paga nada para assistir.

O portal R7 e o streaming PlayPlus transmitem as imagens do canal em suas plataformas de graça.

Para quem já está acostumado a assistir tudo na TV fechada, o Premiere é a opção. Disponível por valor extra na mensalidade, o pay-per-view transmite o jogo do Santos hoje para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o Paulistão Play, disponível por assinatura. Os valores vão de R$ 27,90 por mês ou R$ 75,33 no ano.

Grupo do Peixe no Paulistão

O Santos está no grupo A do Campeonato Paulista ao lado do Botafogo, RB Bragantino e Inter de Limeira. As equipes não podem se enfrentar na primeira fase, o que significa que só vão jogar contra rivais das outras chaves.

No momento, as quatro equipes possuem a mesma pontuação: quatro pontos. A quarta rodada pode definir quem será o novo líder do grupo.

GRUPO A

1 Botafogo SP - 4 pontos

2 Santos - 4 pontos

3 Bragantino - 4 pontos

4 Inter de Limeira - 4 pontos

Quem vai apitar o jogo de hoje

Edina Alves Batista é quem vai apitar o jogo do Santos hoje contra o Água Santa no Campeonato Paulista.

Os assistentes denominados foram Neuza Ines Back e Miguel Cataneo, enquanto o quarto árbitro será Rodrigo Santos.

No Var, a Federação Paulista de Futebol designou Rodrigo Guarizo como o responsável e Alberto Poletto e Ednilson Corona como assistentes.

