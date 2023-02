O Flamengo pode ser eliminado hoje do Mundial se perder para o Al Hilal?

Entenda o cenário do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA com o duelo nesta terça-feira, 7 de fevereiro

O Flamengo estreia na semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira, 7 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília), contra o Al Hilal, da Arábia Saudita. O time carioca é o favorito, mas surpresas podem acontecer na decisão que vale vaga na grande final do torneio. O torcedor quer saber se o Flamengo pode ser eliminado hoje do Mundial se perder.

O Flamengo pode ser eliminado do Mundial de Clubes hoje?

O Flamengo não é eliminado do Mundial de Clubes se perder para o Al Hilal hoje. No entanto, o clube perde a chance de jogar e final e disputará apenas o terceiro lugar com o outro perdedor da semifinal caso seja derrotado nesta terça-feira.

Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro representa a América do Sul no Mundial da FIFA. Como manda o regulamento, o time só entra na competição a partir da semifinal com o ganhador das quartas de final.

Se vencer o jogo desta terça-feira, o Flamengo avança para a final do torneio. Mas se perder, vai para a disputa do terceiro lugar contra o outro perdedor da semifinal. Já dá para saber quem são os possíveis adversários em cada uma das etapas do torneio.

O Mundial de Clubes é organizado pela FIFA. Ele reúne os seis campeões continentais da temporada e o representante da nação anfitriã na temporada. O sorteio define o chaveamento e cada um dos embates entre as fases.

Quem vai ser o adversário na final?

O Flamengo pode enfrentar na final o vencedor entre Real Madrid ou Al Ahly, os dois classificados que disputam a outra semifinal no Mundial de Clubes.

Como manda o chaveamento, se o Flamengo ganhar do Al Hilal vai jogar com o vencedor da outra semifinal no Mundial de Clubes. O mata-mata é sempre em partida única onde em caso de empate a decisão nos pênaltis é que define o campeão.

A final está marcada para sábado, 11 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. O campeão fica com R$ 25,5 milhões (US$ 5 milhões), enquanto o vice leva R$ 20,4 milhões da FIFA.

Disputa do terceiro lugar

Se o Flamengo perder para o Al Hilal, vai jogar o terceiro lugar contra o perdedor de Real Madrid ou Al Ahly, a outra semifinal no chaveamento do Mundial de Clubes da FIFA.

A disputa do terceiro lugar está marcada para sábado, 11 de fevereiro, meio dia e meio (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

O regulamento da FIFA determina que os dois perdedores da semifinal joguem entre si para definir quem fica com a medalha de bronze e a premiação no valor de R$ 12,7 milhões (o mesmo que US$ 2,5 milhões).

Na edição passada, o Al Ahly venceu o Al Hilal e ficou em terceiro lugar.

Como assistir os jogos do Flamengo no Mundial?

Os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA serão transmitidos nos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, CazéTV e no FIFA Plus ao vivo.

Na TV aberta, a emissora carioca transmite ao vivo todos os jogos do Flamengo para todo o Brasil com narração de Luis Roberto. Já nos canais pagos o SporTV será responsável por exibir as emoções do Rubro-Negro desde o treinamento até a decisão.

O GloboPlay, serviço de streaming, também transmite os jogos do Mundial de Clubes em sua plataforma. É de graça através das imagens da Globo e somente para assinantes no SporTV.

Para assistir de graça no celular ou computador o torcedor carioca pode assistir no CazéTV, no Youtube ou na Twitch, além do FIFA+ no site (www.fifa.com) de graça.

