Como assistir o jogo da Chapecoense ao vivo e horário (18/01/23)

As equipes de Hercílio Luz e Chapecoense disputam a liderança do Campeonato Catarinense nesta quarta-feira, no Estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão, pela segunda rodada da competição. O jogo da Chapecoense hoje vai ser às 19h (Horário de Brasília) por isso saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir jogo da Chapecoense hoje ao vivo

Com transmissão exclusiva, o jogo da Chapecoense vai passar às 19h nas plataformas o OneFootball e NSports.

Sem passar em canais de TV, a partida nesta quarta-feiar será transmitida somente online através das plataformas de streaming. Em ambas as opções o torcedor pode sintonizar tanto o site como o aplicativo para celular, tablet e até na smartv.

No OneFootball, o torcedor precisa desembolar R$10,90 por partida, enquanto no NSports o valor de 4x R$ 37,47 abriga o pacote completo com todos os jogos do campeonato.

Segunda rodada do Campeonato Catarinense

Além do jogo da Chapecoense diante do Hercílio Luz nesta quarta-feira, confira a programação completa da segunda rodada no Campeonato Catarinense.

16h - Concórdia x Figueirense

19h - Hercílio Luz x Chapecoense

21h - Joinville x Marcílio Dias

21h - Avaí x Camboriú

16h30 - Barra x Criciúma (Quinta-feira, 19/01)

19h - Catarinense x Brusque (Quinta-feira, 19/01)

