Como assistir o jogo do Athletico PR x Londrina hoje e horário ao vivo (26/02)

Jogo do Athletico PR x Londrina no Campeonato Paranaense tem transmissão online

Pela última rodada da primeira fase no Campeonato Paranaense, as equipes de Londrina e Athletico PR disputam neste domingo, 26 de fevereiro, a partir das 16h (Horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, o jogo do Athletico PR hoje vai ser no Estádio do Café, em Londrina.

O Furacão já está classificado para as quartas de final.

Como assistir jogo do Athletico PR hoje ao vivo

O jogo do Athletico PR hoje tem transmissão no OneFootball e NSports a partir das 16h. O Campeonato Paranaense não tem transmissão na TV.

A única maneira de assistir aos jogos é através das plataformas OneFootball e NSport. Dá para assistir através do site ou nos aplicativos para dispositivos móveis.

No entanto, ambas as plataformas só estão disponível por assinatura. O torcedor deve pagar o valor exato para ter a opção de assistir a partida neste domingo ao vivo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina

Onde assistir: OneFootball e NSports

Classificação do Campeonato Paranaense

Doze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Paranaense. Os oito melhores da classificação vão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados.

1 Athletico PR - 28 pontos

2 Operário - 22 pontos

3 Coritiba - 22 pontos

4 Maringá - 18 pontos

5 Cianorte - 16 pontos

6 São Joseense - 12 pontos

7 FC Cascavel - 12 pontos

8 Londrina - 10 pontos

9 Aruko - 10 pontos

10 Azuriz - 8 pontos

11 Rio Branco - 4 pontos

12 Foz do Iguaçu - 3 pontos

Jogos da última rodada do Campeonato Paranaense

Neste domingo tem a décima primeira e última rodada da primeira fase. Todos os jogos são disputados no mesmo dia e no mesmo horário.

- Operário x Coritiba - 16h (horário de Brasília)

- Londrina x Athletico - 16h (horário de Brasília)

- FC Cascavel x Foz do Iguaçu - 16h (horário de Brasília)

- Cianorte x Aruko - 16h (horário de Brasília)

- Azuriz x Rio Branco - 16h (horário de Brasília)

- Maringa x São Joseense - 16h (horário de Brasília)

