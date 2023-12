Como assistir o jogo do Brasil feminino x Nicarágua hoje - 06/12

Como assistir o jogo do Brasil feminino x Nicarágua hoje – 06/12

A Seleção Brasileira de futebol feminino disputa o seu último amistoso da temporada nesta quarta-feira, 06 de dezembro, contra a Nicarágua na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo do Brasil feminino começa às 18h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Globo vai transmitir o jogo do Brasil feminino?

A TV Globo não transmite o jogo do Brasil feminino e Nicarágua hoje, por isso, a única maneira de acompanhar o amistoso é no canal Sportv 3, disponível em operadoras de TV por assinatura, em qualquer estado do país às 18h, horário de Brasília.

Como a Globo vai transmitir a última rodada do Brasileiro à noite, decidiu não exibir o amistoso entre a Seleção e Nicarágua nesta quarta. Somente o Sportv, na TV paga, é que vai transmitir o confronto com exclusividade.

A Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, recebe o amistoso entre Brasil e Nicarágua nesta quarta-feira, o último compromisso da equipe na temporada.

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Sportv 3 e Globoplay

Como assistir Brasil x Nicarágua no celular?

Além da TV, também dá para acompanhar a transmissão de Brasil e Nicarágua na internet, através do serviço de streaming Globpoplay e a plataforma Canais Globo. Ambas as opções estão disponíveis para todos os usuários do Brasil.

É possível assistir a retransmissão da partida no computador ou no aplicativo do celular, tablet e smartv.

GLOBOPLAY:

Quem é assinante do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' tem acesso a retransmissão do Sportv em tempo real na plataforma. Não é possível assistir de graça já que trata-se de um serviço de streaming e um canal fechado, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Passo 1: acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo Globoplay em seu dispositivo. Em seguida, acesse o menu principal e clique em "Agora na TV".

Passo 2: em seguida, entre com o seu usuário e senha Globoplay, aquela que você utiliza na hora de acessar o aplicativo. Clique em "continuar" e você será redirecionado para o menu principal.

Passo 3: assim que for redirecionado, vá ao menu de canais ao vivo e escolha a opção 'Sportv 3' para assistir onde e como quiser.

CANAIS GLOBO:

O aplicativo Canais Globo é a opção para quem tem a TV paga em casa - incluindo o canal Sportv na programação - e quer assistir pelo celular.

Assinantes não pagam nada para acessar o aplicativo.

Passo 1: entre em www.canaisglobo.globo.com pelo celular ou baixe o aplicativo. Depois, vá no menu principal e selecione "canais".

Passo 2: em seguida, digite o seu email e a senha vinculados à sua conta na TV paga. Você será redirecionado para a programação ao vivo, daí é só escolher o canal e assistir.

Marta vai jogar hoje?

Assim como nos outros dois amistosos em novembro e dezembro, Marta, a Rainha do futebol, deve permanecer no banco de reservas. A atacante foi convocada pelo treinador Arthur Elias para defender a Seleção Brasileira nos três embates da data FIFA, a última do ano.

Marta deve permanecer no banco de reservas apenas como estratégia de Arthur Elias, para dar espaço para novas gerações. O técnico Arthur Elias deve optar por Priscila, Geyse e Debinha no jogo contra a Nicarágua, assim como foi no último amistoso.

Marta confirmou este ano, após a eliminação do Brasil na fase de grupos, que não vai disputar Copa do Mundo com a camisa amarela. No entanto, ela ainda participa de amistosos e torneios como a Copa América ou Eliminatórias. Resta a dúvida se ela estará nas Olimpíadas em Paris, em 2024.

Sendo assim, a escalação de hoje deve vir com a goleira Lelê; as lateraisBruninha e Yasmin, a zagueira Lauren; as meias Gabi Portilho, Angelina, Duda, Adriana; e as atacantes Priscila, Geyse e Debinha.

Arthur possui um trabalho diferente de Pia, ex-treinadora da Seleção Brasileira. O ex-comandante do Corinthians feminino utiliza jovens atletas nas principais funções, além de dar preferência a atletas que estão no Brasil.

