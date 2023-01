Como assistir o jogo do Brasil x Equador sub 20 no Sul-Americano (31/01)

Vai começar o hexagonal final no Campeonato Sul-Americano da categoria sub 20 . Pela primeira rodada, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador nesta terça-feira, 31 de janeiro, no Estádio El Campín, na Colômbia. O jogo do Brasil hoje vai começar às 19h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O jogo do Brasil sub 20 vai passar no SporTV e GloboPlay às 19h30 com transmissão para todo o país.

A Rede Globo é a dona dos direitos de imagens do Campeonato Sul-Americano sub 20 na temporada. Isso significa que ela é a única que pode transmitir os embates, tanto no canal aberto como na TV fechada.

Como a demanda pela competição é pequena, a Globo escolhe transmitir somente nos canais pagos, como o SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor precisa obter o canal em sua programação para assistir ao vivo em qualquer lugar do Brasil. A emissora não divulgou quem vai narrar a partida nesta terça-feira.

Como assistir o jogo do Brasil Sub-20 no GloboPlay online ao vivo?

O torcedor que gosta de ver tudo pelo celular ou que no momento do jogo vai estar fora de casa pode assistir ao jogo do Brasil sub 20 hoje pelo GloboPlay.

GloboPlay é a plataforma digital de streaming de vídeos e áudios sob demanda da Rede Globo. Além de canais ao vivo tem também filmes, séries, desenhos e novelas exclusivas da emissora.

Somente assinantes podem acompanhar o canal SporTV na plataforma. Como o canal é pago, somente quem é assinante tem direito a ver. Dá para encontrar todos os pacotes no site (www.globoplay.globo.com.br).

Dá para assistir no celular, Android ou iOS, tablet ou smartv.

Como assistir SporTV no app se sou assinante da TV paga?

Se você não tem o GloboPlay mas quer assistir ao SporTV, pode sintonizar o aplicativo Canais Globo. É de graça e só precisa inserir o email e senha da usa conta da operadora de TV paga.

Como assistir SporTV na Smart TV?

Faça o download do aplicativo GloboPlay na smartv, abra o aplicativo e se cadastre. Em seguida encontre o canal SporTV e pronto.

Como funciona o hexagonal final?

Seis equipes jogam o hexagonal final no Campeonato Sul-Americano na categoria do futebol. Esta é a última fase da competição, aquela que vai definir quem será o grande campeão da temporada.

Serão cinco rodadas em pontos corridos, onde no formato de classificação por pontos o primeiro colocado que mais pontuar será declarado o campeão sul-americano sub 20.

Além disso, os quatro primeiros garantem vaga para o Campeonato Mundial da categoria.

1 Brasil

2 Colômbia

3 Equador

4 Paraguai

5 Uruguai

6 Venezuela

