Saiba como assistir ao jogo do Flamengo no canal do Cazé. Foto: Reprodução Gilvan de Souza CRF / Cazé TV

Saiba como assistir o clássico carioca neste sábado, 25 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca no canal do Cazé pelo Youtube e Twitch

Como assistir o jogo do Flamengo x Botafogo no canal do Casimiro em 2023

Como assistir o jogo do Flamengo x Botafogo no canal do Casimiro em 2023

É dia de Clássico da Rivalidade! O Maracanã será o palco do jogo do Flamengo e Botafogo neste sábado, 25 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Carioca às 18h (Horário de Brasília). O clássico carioca tem transmissão exclusiva no canal do Casimiro, no Youtube e Twitch. Mas como assistir? Saiba como funciona a plataforma e como sintonizar.

Assistir jogo do Flamengo hoje no Casimiro no Youtube

Para acompanhar o jogo do Flamengo e Botafogo hoje no Campeonato Carioca, a primeira opção é sintonizar o CazéTV no Youtube, site de vídeos gratuitos.

Dá para assistir no site, através do computador, ou no aplicativo do celular, tablet, smartv e videogame. O sistema de uso e procura em ambas as opções é o mesmo.

Vamos ao passo a passo para assistir futebol no CazéTV no Youtube:

1) Instale o aplicativo do Youtube no dispositivo móvel, seja celular Android e iOS, ou qualquer outro da sua preferência. É de graça e você não paga nada para baixar o aplicativo.

Depois, abra o aplicativo e, na barra de buscar, digite "CazéTV".

2) Depois, escolha a primeira opção que aparecer na sua tela, com o ícone do Casimiro.

3) Assim que clicar no canal, vai aparecer o ícone com o jogo ao vivo do Flamengo e Botafogo. É só escolher a opção, dar play e pronto!

Você não precisa se inscrever no canal ou pagar nada para assistir. É 100% gratuito.

Que horas vai ser a final da Copa do Mundo 2022 no Catar?

Assistir Flamengo no canal do Casimiro na Twitch

Prefere curtir no canal da Twich? Fique tranquilo, você também tem como acompanhar na plataforma de vídeos ao vivo e de graça.

Mas precisa pagar para abrir o site? Como funciona?

1) Seja pelo celular ou computador, o sistema é o mesmo. O primeiro passo é acessar o aplicativo ou no navegador, digitar na barra de busca "Casimito".

2) Assim que encontrar o ícone do Casimiro (o primeiro na busca), clique no logo. Daí, o vídeo ao vivo vai carregar automaticamente e você poderá assistir ao jogo.

Só espere o anúncio de 30 segundos e pronto. É de graça.

No entanto, se quiser se divertir, fazer amizades e comentar o jogo com o público, você deve se cadastrar na plataforma Twich. Clique em "Entrar" e digita o seu usuário se já tem uma conta no site. Caso contrário, clique em "Cadastrar-se".

Quem é Casimiro, o streamer mais famoso do Brasil?

O maior streamer do Brasil se chama Casimiro Miguel. Com apenas 29 anos, o carioca é um fenômeno na internet com o seu carisma único e o jeito único de abordar todo e qualquer assunto nas transmissões.

Casimiro abriu o seu canal na Twitch, plataforma de vídeos online, durante a pandemia em 2020. Desde então, ele toma conta das redes sociais com os seus comentários e reações de vídeos e programas de TV desde entretenimento até o esporte.

Jornalista, Casimiro participou do EI Games, programa do antigo canal Esporte Interativo. No Youtube, ele chegou a gravar vídeos de esporte ao lado de Pedro Certezas, no canal De Sola.

Hoje, ele acumula 4 milhões de seguidores no Twitter, 3,5 milhões na Twitch e muito mais no Instagram e também no Youtube. Casimiro tem o canal CazéTV, onde chegou a transmitir jogos da Copa do Mundo de 2022, batendo o recorde de 5,2 milhões de visualizações no jogo do Brasil e Suíça, na fase de grupos.

Ele também transmitiu o Mundial de Clubes da FIFA e agora exibe os duelos do Campeonato Carioca em que Botafogo e Vasco jogam como mandantes.

Leia também: Final de duplas no Rio Open 2023: horário e onde assistir o jogo de Marcelo Melo