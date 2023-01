As equipes de Vasco e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira, 30 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca

Como assistir o jogo do Vasco x Volta Redonda online no Cazé TV (30/01)

Como assistir o jogo do Vasco x Volta Redonda online no Cazé TV (30/01)

O Vasco está de volta ao Brasil depois da longa pré-temporada na Flórida. Nesta segunda-feira, 30 de janeiro, enfrenta o Volta Redonda pela quinta rodada do Campeonato Carioca às 20h (Horário de Brasília). O jogo do Vasco hoje vai ser no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

O jogo do Vasco hoje não vai passar na TV. Como sintonizar online para assistir o Vascão?

O árbitro do jogo entre Vasco e Volta Redonda vai ser Thiago Ramos Marques nesta segunda-feira.

Os assistentes serão Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão, ambos do Rio de Janeiro.

Assistir jogo do Vasco no CazéTV

O canal do Casimiro no Youtube comprou os direitos de todos os jogos do Vasco e Botafogo como mandantes no Campeonato Carioca. Isso significa que todas as vezes que jogam em casa, é o Cazé TV quem transmite de graça na internet.

Quem não puder assistir pelo computador pode sintonizar pelo celular, Android ou iOS, tanto no navegador como pelo aplicativo. A plataforma também está disponível no tablet, videogames e smartv.

Como Vasco e Botafogo não chegaram a um acordo nas transmissões, o CazéTV entrou em contato e procurou ambas as partidas, comprando o direito de imagem nos jogos como mandante.

Também dá para assistir na Twitch, plataforma de vídeos ao vivo e de graça no canal Casimito.

Como assistir CazéTV na televisão?

Uma das buscas mais frequentes é se dá para assistir o Youtube na televisão. A resposta é sim, é possível encontrar o aplicativo de vídeos de graça.

Se a televisão for smartv, basta acessar a loja de aplicativos, procurar por "Youtube" na barra de busca e clicar na primeira opção. Aí é só baixar, entrar e procurar por CazéTV.

Mas se o aparelho não for smart, aí a opção é utilizar o cabo HDMI, usar o Chromecast, no videogame ou até mesmo pela AppleTV. Caso o celular ofereça a tentativa, dá para parear o aparelho na televisão.

+ Resultado jogo do Bahia x Vitória: placar e melhores lances

Vasco no Campeonato Carioca

Com três partidas disputadas, o Vasco ocupa a 6ª posição da tabela com cinco pontos marcados, totalizando uma vitória e dois empates até aqui.

Se vencer nesta segunda-feira pela quinta rodada, aí sobe na classificação e alcança a parte de cima, podendo brigar para chegar a uma pontuação que o classifique até a próxima fase.

Já o Flamengo, maior rival do Gigante da Colina, é o atual líder com 11 pontos, tendo um de vantagem.

1 Flamengo - 11 pontos

2 Fluminense - 10 pontos

3 Botafogo - 9 pontos

4 Bangu - 8 pontos

5 Volta Redonda - 7 pontos

6 Vasco - 5 pontos

7 Audax - 5 pontos

8 Madureira - 5 pontos

9 Nova Iguaçu - 5 pontos

10 Portuguesa - 4 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

Você também vai gostar de ler:

Contratações do Vasco em 2023: veja os nomes esperados no clube