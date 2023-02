Onde assistir online Wydad x Al Hilal hoje no Mundial de Clubes (04/02)

Equipes disputam as quartas de final do Mundial de Clubes em Marrocos neste sábado

Válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, o jogo entre Wydad Casablanca e Al Hilal acontece neste sábado, 4 de fevereiro, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. A bola vai rolar entre as equipes às 11h30 (Horário de Brasília). Quem vencer vai jogar contra o Flamengo na semifinal.

O Wydad é o representante do país anfitrião, enquanto o Al Hilal é campeã da Ásia. São sete equipes participando do Mundial de Clubes 2023 este ano.

Como assistir Wydad x Al Hilal no Mundial de Clubes hoje online

Além de passar no SporTV, o jogo do Wydad Casablanca e Al Hilal hoje terá transmissão no GloboPlay, FIFA+ e no Cazé TV no Youtube e Twitch.

Para o torcedor que gosta de acompanhar tudo pelo celular, existem três opções para assistir ao jogo deste sábado no Mundial de Clubes.

GLOBOPLAY

Quem é assinante GloboPlay tem acesso da retransmissão do canal SporTV. Basta acessar o portal pelo navegador ou no aplicativo com o email e senha de usuário, escolher a opção "ao vivo" entre os canais e encontrar o SporTV.

Somente quem é assinante da plataforma de streaming pode acompanhar o canal. Dá para assistir em qualquer lugar ao vivo.

Mas quem não tem o GloboPlay mas é assinante da TV paga pode encontrar a transmissão ao vivo no aplicativo Canais Globo sem pagar nada. Basta acessar a plataforma com o email e a senha de usuário da operadora e assistir ao vivo pelo computador.

CAZÉ TV

Depois de transmitir a Copa do Mundo do Catar, o canal do Cazé está de volta para exibir todos os jogos do Mundial de Clubes da FIFA.

Em parceria com a LiveMode, o CazéTV vai exibir de graça e ao vivo no Youtube e Twitch todos os jogos da competição. O torcedor pode assistir tanto no Youtube como na Twitch.

Basta acessar o site ou o aplicativo, procurar por CazéTV e clicar na primeira opção que aparece.

FIFA+

Outra grande novidade para o torcedor brasileiro é a plataforma FIFA+. Depois de transmitir todos os jogos da Copa do Mundo, o serviço de streaming da entidade do futebol agora vai passar os embates do Mundial.

É de graça e o torcedor só precisa se inscrever com email, nome completo e a senha para ter acesso em todo o conteúdo disponível.

Dá para assistir tanto no computador como no aplicativo da FIFA de graça.

Escalações de Wydad Casablanca x Al Hilal:

Provável escalação do Wydad: Ahmed Reda Tagnaouti; Attiyat Allah, Amine Aboulfath, Arsene Zola, Daoudi; Yahya Jabrane, Haimoud, Mohamed Ounajem, El Hassouni; Ismail Moutaraji e Bouhra.

Provável escalação do Al Hilal: Abdullah Al Mayouf; Aldawsari, Ali Al Boleahi, Hyun-soo Jang, Saud Abdulhamid; Kanno, Gustavo Cuellar, Andre Carrillo; Salem Aldawsari, Luciano Vietto e Moussa Marega.

Quem vai jogar a semifinal?

O vencedor entre Wydad Casablanca e Al Hilal nas quartas de final deste sábado vai enfrentar o Flamengo na semifinal na próxima terça-feira, 7 de fevereiro.

A disputa está marcada para começar às quatro da tarde, horário de Brasília, em Tanger, no Marrocos. Em partida única, quem vencer estará classificado para a grande final em busca do título do Mundial de Clubes.

Do outro lado da chave, o Real Madrid vai jogar contra o Seattle Sounders ou o Al Ahly.

A final está marcada para sábado, 11 de fevereiro.

GUIA DO MUNDIAL DE CLUBES 2023: