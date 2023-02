Premiação do Mundial de Clubes 2023 e quanto o Flamengo pode faturar

Competição segue entre os dias 1 até 11 de fevereiro no Marrocos, com a presença do Flamengo e Real Madrid

O Mundial de Clubes 2023 é uma das mais tradicionais competições no cenário do futebol. Além de ser eleito o melhor time do mundo e faturar a taça, o vencedor do torneio da FIFA também fica com uma premiação milionária por todo o esforço em campo. Confira os valores da premiação no Mundial de Clubes e quanto ganha cada fase.

Em 2023, a FIFA vai distribuir mais de R$ 80 milhões entre os sete participantes. Cada categoria ganha uma quantia diferente, onde o vencedor fica com o maior prêmio. Flamengo, da América do Sul, e o Real Madrid, da Europa, são os protagonistas da edição.

Sete times jogam o Mundial de Clubes representando cada continente e o país-sede. Os playoffs dão início na competição, seguindo com as quartas de final, semifinal e a final.

Quanto ganha o campeão do Mundial de Clubes 2023?

O campeão do Mundial de Clubes vai receber como premiação R$ 25,5 milhões, o mesmo que 5 milhões de dólares, segundo o jornal Lance. O vice fica com R$ 20,4 milhões.

Além do prêmio para o vencedor da edição, os outros seis competidores também se despedem de Marrocos com uma quantia em dinheiro. Isso porque a FIFA premia do sétimo colocado até o campeão da temporada. O último colocado, ou sétimo, vai embolsar US$ 500 mil, ou 2,5 milhões de reais, segundo o Lance.

Caso o Flamengo ganhe a competição, a Conmebol vai distribuir 10 milhões de dólares como premiação, sendo 5 da FIFA e 5 milhões de dólares da Conmebol, segundo o portal Marketing Esportivo.

Confira todos os valores da premiação do Mundial de Clubes.

7° colocado do Mundial: R$ 2,5 milhões (US$ 500 mil)

6° colocado do Mundial: R$ 5,1 milhões (US$ 1 milhão)

5º colocado do Mundial: R$ 7,6 milhões (US$ 1,5 milhão)

4º colocado do Mundial: R$ 10,2 milhões (US$ 2 milhões)

3º lugar do Mundial: R$ 12,7 milhões (US$ 2,5 milhões)

Vice-campeão: R$ 20,4 milhões (US$ 4 milhões)

Campeão: R$ 25,5 milhões (US$ 5 milhões)

Quem vai jogar o torneio da FIFA?

Sete equipes disputam o Mundial de Clubes 2023. Seis representam cada continente, enquanto a sétima e última vaga é distribuída para o time da nação anfitriã do evento.

Os atuais campeões da principal competição no continente tem o direito de representar a sua nação no torneio mais importante do futebol. No caso da América do Sul, por exemplo, a Libertadores é a principal competição.

Na Europa é a Champions League.

AMÉRICA DO SUL: Flamengo (Brasil)

EUROPA: Real Madrid (Espanha)

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE (Concacaf): Seattle Sounders (Estados Unidos)

ÁSIA: Al Hilal (Arábia Saudita)

OCEANIA: Auckland City (Nova Zelândia)

ÁFRICA: Al Ahly (Egito)

PAÍS SEDE: Wydad Casablanca (Marrocos)

Onde assistir o Mundial?

Os jogos do Mundial de Clubes 2023 serão transmitidos na Globo, SporTV, e as plataformas GloboPlay, FIFA+ e o canal do CazéTV no Youtube e Twitch.

Na TV aberta, a Globo exibirá apenas os jogos do Flamengo e a final mesmo se o Rubro-Negro não jogar. A transmissão vai ser de graça para todo o Brasil. Já o SporTV vai passar todas as fases entre as operadoras de TV por assinatura ao vivo.

O serviço de streaming GloboPlay retransmite as imagens de ambos os canais em sua plataforma tanto pelo site no navegador como nos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogames.

De graça, o torcedor pode assistir nos canais do CazéTV no Youtube e Twitch e também no FIFA+, plataforma da entidade oficial também 100% gratuito.

