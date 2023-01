Como assistir online jogo do Corinthians hoje na estreia do Paulistão 2023

Como assistir online jogo do Corinthians hoje na estreia do Paulistão 2023

Prepara-se torcedor alvinegro, porque tem estreia do Corinthians no Paulistão hoje! Contra o RB Bragantino, o elenco entra em campo neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), na primeira rodada. O jogo do Corinthians hoje vai ser no Estádio Nabi Abi Chedid. Quer saber como assistir? Leia o texto a seguir com todos os detalhes da transmissão.

VEJA: Qual foi o último título do Corinthians

Onde assistir jogo do Corinthians hoje online?

Para assistir online o jogo do Corinthians hoje basta sintonizar o Paulistão Play, no R7 e no PlayPlus às 16h.

O torcedor tem três opções para acompanhar o jogo de maneira online. A primeira é a plataforma Paulistão Play, disponível no site da Federação Paulista de Futebol como também no aplicativo. Alguns jogos estão disponíveis de graça, basta se cadastrar com email e a senha para ter acesso.

Porém, atente-se porque alguns dos embates podem não estar disponíveis.

Mas para quem quer assistir o jogo do Corinthians hoje 100% de graça, é só sintonizar no site R7. A emissora retransmite as imagens do canal para o portal de internet. É só entrar e clicar em assistir ao vivo.

O mesmo acontece no aplicativo de streaming PlayPlus. Dá para assistir a transmissão da TV Record na plataforma. Nas duas opções a narração vai ser de Silvio Luiz e comentários dos humoristas Carioca e Bola.

Qual canal vai passar jogo do Corinthians

Neste domingo, o jogo do Corinthians hoje tem transmissão da Record e Premiere ao vivo.

Disponível apenas no estado de São Paulo, a Record exibe a partida entre Corinthians e RB Bragantino neste domingo ao vivo na TV aberta. Basta sintonizar para curtir as emoções da estreia.

No canal, estarão presentes a equipe de Mylena Ciribelli e Lucas Pereira, além de comentários de Dodô e Renato Marsiglia, e reportagem de Márcio Canuto e Roberto Thomé.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível em todo o território nacional entre as operadoras de TV paga. É necessário pagar valor extra para obter o pacote de canais de futebol na programação.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vão acompanhar a partida às 15h, horário local.

RB Bragantino x Corinthians

Corinthians e Bragantino estreiam no Paulistão de 2023 neste domingo, em Bragança Paulista na primeira fase da competição. Não tem favorito na disputa, já que ambos os lados podem surpreender neste início de temporada.

Na temporada passada, o Corinthians chegou até a semifinal, mas foi derrotado pelo São Paulo enquanto o Bragantino caiu também nas semis para o Palmeiras, atual campeão.

Quem leva a melhor no jogo deste domingo? Os palpites dão o empate ou a vitória para o Timão.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Kevin Lomonaco, Natan, Guilherme; Raul, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Juninho Capixaba, Artur e Alerrandro.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto, Giuliano, Maycon, Renato Augusto; Róger Guedes e Junior Moraes.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

Raphael Claus é quem vai apitar o jogo do Corinthians hoje contra o RB Bragantino neste domingo, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Os assistentes vão ser Alex Ang e Amanda Pinto e o quarto árbitro vai ser Marcio Mattos.

No VAR, Thiago Duarte Peixoto é quem vai comandar a partida enquanto Vitor Carmona, Silvia Regina e Marcio Luiz Augusto serão os assistentes.

Jogos do Campeonato Paulista

Confira a programação da primeira rodada do Campeonato Paulista hoje.

11h - Água Santa x Ferroviária

16h - RB Bragantino x Corinthians

18h30 - São Paulo x Ituano

LEIA TAMBÉM:

Quais são os critério de desempate do Paulistão 2023

Paulistão: Onde assistir o Campeonato Paulista 2023 na TV e online