Confira como assistir ao jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução

Corinthians disputa a segunda rodada do Campeonato Paulista nesta quarta-feira com o Água Santa

Como assistir online o jogo do Corinthians no Paulistão hoje (18/01/23)

Como assistir online o jogo do Corinthians no Paulistão hoje (18/01/23)

O Timão entra em campo nesta quarta-feira, 18 de janeiro, para enfrentar o Água Santa às 19h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista na primeira fase. O jogo do Corinthians hoje vai ser na Neo Química Arena, em Itaquera.

O clube estreou no Paulistão 2023 com derrota para o RB Bragantino no Campeonato Paulista. No último domingo, o elenco alvinegro visitou o adversário em Bragança Paulista na primeira rodada da competição.

Por 1 a 0, gol de Artur, o time do interior levou a melhor e somou os três pontos. No grupo C, o Corinthians é o lanterna sem pontos marcados.

A partida desta quarta-feira serve para disputar o primeiro ponto positivo do grupo alvinegro. Jogando em casa, é o grande favorito diante do Água Santa.

Para a partida, o técnico Fernando Lázaro não pode contar com Fausto Vera, Mosquito e Paulinho, com lesões. Veja a escalação do Corinthians hoje.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje no Paulistão

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão terá transmissão do Premiere às 19h30 (horário de Brasília).

Disponível em todos os estados do Brasil, o pay-per-view é quem transmite a partida nesta quarta-feira ao vivo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O pacote de canais, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade em operadoras de TV paga.

O torcedor deve pagar um novo valor para obter o pacote na programação. Outra opção é comprar de maneira avulsa nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video

Para torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão tem início às 18h30, no horário local da sua cidade.

Como assistir o jogo do Corinthians hoje online?

O torcedor pode assistir o jogo do Corinthians hoje também pelo celular. O Paulistão Play, plataforma da Federação Paulista de Futebol, transmite a partida ao vivo.

O produto está disponível tanto no site como no aplicativo para celular. O torcedor só precisa se cadastrar na plataforma com email e senha e acessar em seguida o mosaico de jogos.

O Paulistão Play só transmite os jogos que não passam na TV Record ou então na TNT. No entanto, o torcedor deve ficar atento porque alguns confrontos não são transmitidos de graça.

Em quais competições o Corinthians joga este ano?

Além do Campeonato Paulista, o Corinthians também vai disputar a Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A.

Na Copa Libertadores, o sorteio da fase de grupos ainda vai definir os grupos e o chaveamento da competição, assim como na Copa do Brasil. O Timão só entra na terceira fase da Copa do Brasil devido ao regulamento da competição.

Enquanto isso, o Brasileirão só começa ao fim dos estaduais e no meio do ano. O Corinthians é um dos favoritos antes mesmo de entrar em campo, mas deve se atentar aos rivais que também prometem buscar o título.

No ano passado, o Corinthians terminou em 4º lugar com 65 pontos, tendo 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas.

LEIA TAMBÉM:

Quando é a final da Copinha 2023 e regras da decisão

Qual foi o último título do Corinthians? Timão está de Jejum há 3 anos