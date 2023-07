Confrontos: chaveamento das oitavas de final Libertadores 2023

A Conmebol definiu os confrontos das oitavas de final da Libertadores e também o chaveamento até a final da competição. Isso significa que todas as 16 equipes já sabem qual será o caminho que terão que trilhar até o título. Veja como fica a corrida pela taça:

Confronto das oitavas de final da Libertadores 2023

Os jogos das oitavas de final da Libertadores serão nos dias 2 e 3 de agosto e a volta nos dias 8 e 9. A data de cada partida deve ser anunciada em breve pela Conmebol.

Com o fim da fase de grupos, a Copa Libertadores da América dá o pontapé inicial na etapa eliminatória, também conhecida como mata-mata no futebol. Serão dezesseis equipes brigando pela oportunidade de disputar a grande final do maior torneio de todos os tempos.

O chaveamento da Libertadores tem como objetivo formar o caminho de cada time até a final da competição. Durante o sorteio das oitavas de final, a Conmebol determina o chaveamento para evitar um novo sorteio e, consequentemente, para que cada elenco tenha em mente quem terão pela frente.

Atlético Nacional x Racing (1)

Primeiro jogo vai ser no Estadio Atanasio Girardot, na Colômbia

Volta será na Argentina, no Estádio Presidente Perón

Bolívar x Athletico PR (2)

Confronto de ida vai ser no Estádio Hernando Siles Stadium, na Bolívia

Partida de volta será na Ligga Arena, no Paraná

Flamengo x Olimpia (3)

Primeiro jogo será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Confronto de volta vai ser no Estádio Manuel Ferreira, no Paraguai

Atlético MG x Palmeiras (4)

Confronto de ida será no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Volta está marcada para Allianz Parque, em São Paulo

Deportivo Pereira x Independiente del Valle (5)

Primeiro jogo é no Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Colômbia

Jogo de volta será no Estádio Banco Guayaquil, em Equador

Argentinos Juniors x Fluminense (6)

Primeiro jogo é na Argentina, no Estadio Diego Armando Maradona

Partida de volta será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

River Plate x Internacional (7)

Primeiro jogo é no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina

Jogo de volta será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Nacional do Uruguai x Boca Juniors (8)

Confronto de ida vai ser no Estadio Gran Parque Central, no Uruguai

Volta vai ser em La Bambora, na Argentina

Premiação das oitavas de final

Os times classificados para as oitavas de final da Libertadores faturaram R$ 6,6 milhões, ou US$ 1,25 milhão na cotação de julho. Este ano, a Conmebol garantiu o aumento na premiação de 21% para todas as fases.

A Libertadores entrega um valor diferente para cada fase que o time avança. Ao passar da fase de grupos para as oitavas, por exemplo, ele ganha um número em dinheiro. Se classificar para as quartas, ganha outro ainda maior.

Na final, o time campeão vai ganhar R$ 94,5 milhões. No entanto, o acúmulo total de prêmios pode render ao vencedor da Libertadores o total de R$ 147,5 milhões, mesmo que US$ 28,05 milhões.

Datas da fase final da Libertadores

As oitavas de final serão entre os dias 2 a 9 de agosto. As quartas de final estão programadas para ocorrer de 23 a 30 de agosto, e as semifinais de 27 de setembro a 4 de outubro. Já a final está prevista para o dia 4 de novembro no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

Confira o calendário da Libertadores na fase final em 2023.

QUARTAS DE FINAL:

Atl. Nacional ou Racing x Nacional ou Boca Juniors (1)

Dep. Pereira ou Independiente del Valle x Atlético MG ou Palmeiras (2)

Bolívar ou Athletico x River Plate ou Internacional (3)

Argentinos Juniors ou Fluminense x Flamengo ou Olimpia (4)

SEMIFINAL:

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 Vencedor das quartas 4

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

