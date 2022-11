Confira 32 músicas da Copa do Mundo 2022 do Catar

Confira 32 músicas da Copa do Mundo 2022 do Catar

Está quase na hora de começar a Copa do Mundo 2022 e, como manda a tradição, diversas cançoes devem empolgar a torcida ao longo do torneio. A FIFA lançou a trilha oficial da Copa, mas reunimos mais 32 músicas de cada seleção para completar sua playlist.

Qual a música oficial da Copa do Mundo 2022?

A música oficial da Copa do Catar é performada pelos cantores Trindad Cardona, Davido e Aisha. A canção se chama Hayya Hayya (Better Together), o que significa “melhor juntos”. A ideia da produção é mandar uma mensagem de união entre povos.

A faixa foi lançada em abril e seu vídeo traz imagens de Zidane, Cafu, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo e outras estrelas do futebol.

"Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, esta música simboliza como a música - e o futebol - podem unir o mundo", disse Kay Madati, diretora comercial da Fifa.

Conheça as músicas da Copa do Mundo 2022 de cada país

Alemanha - Schland

A Alemanha não tem uma música oficial para a Copa de 2022. O país também não costuma lançar produções musicais para o campeonato. No entanto, os torcedores germânicos têm uma espécie de hino favorito para cantar quando a seleção entra em campo. A história começou em 2010, quando a cantora alemã Lena lançou o hit Satellite, que ficou famoso na Europa.

Tempo depois, o membro de uma banda do país, chamado Uwu Lena, fez uma paródia da música e a nomeou de Schland. Um vídeo do músico fazendo o tributo à cantora, trajado com uniforme da seleção alemã e com a torcida do time, viralizou e, desde então, os torcedores alemães têm a canção como um hino do futebol.

Arábia Saudita - Kind of Magic

A música não é oficialmente um hino da seleção da Arábia Saudita. No entanto, a produção da Coca-Cola reuniu a cantora árabe Tamtam, junto com a mexicana Danna Paola e a rapper egípcia Felukah, para fazer uma interpretação da canção com batida árabes. O clipe oficial também é ambientado no país.

Argentina - Vamos, Vamos Argentina!

Embora esse ano a Argentina não tenha lançado uma música oficial para a Copa, existe um hino muito cantado pela torcida nos estádios, chamado de “Vamos, Vamos, Argentina”. A canção foi criada, originalmente, na década de 1970 como slogan político no país. Mas, com o passar dos anos, a música se tornou símbolo da seleção de futebol.

Austrália - Down Under (Men at Work)

A música que representa a torcida australiana é chamada de Down Under, uma canção cômica sobre o país da Oceania. Embora a seleção da Austrália não tenha tradição no futebol de campo, seus habitantes ainda fazem uma festa com o hino, lançado em 1981.

Bélgica - Warrior

Em 2022, a torcida belga adotou a música Warrior, representada por Oscar And The Wolf. A canção foi lançada em setembro desse ano e fala sobre o esforço do trabalho.

Brasil - Brasil Vai Brilhar

Na Copa de 2022, vários artistas brasileiros lançaram músicas com o tema da competição. Uma das mais famosas foi a versão de Waka Waka, hino da Copa de 2010, interpretada por Shakira, feita em ritmo de pagode. A canção foi adaptada para o português e é representada por Zeca Pagodinho e Tierry, além de contar com a participação da DJ Bárbara Labres. A idealizadora da produção foi a marca de cerveja Brahma.

Camarões - Makossa

O time de Camarões tem uma tradição antes de entrar em campo. Os jogadores saem do vestiário cantando e vibrando músicas com o ritmo makossa, um estilo musical tradicional do país. Confira o vídeo:

Canadá - Música não oficial da torcida

O Canadá ainda não tem uma música oficial para que a torcida levante seu time nos jogos. No entanto, fãs canadenses fizeram uma canção não oficial para torcer pelo país em 2022. Embora a produção seja amadora, a obra é uma maneira que os torcedores encontraram de impulsionar o time, que não era classificado para a Copa desde 1986.

Costa Rica - Vamos Los Ticos

Embora não tenha sido lançada em 2022, a canção Vamos Los Ticos é conhecida pela torcida da Costa Rica. A música é uma homenagem à seleção do país e sua letra serve de inspiração para que os jogadores façam uma boa partida.

Croácia - Jedna Je Croatia

A música croata é interpretada pelos artistas Stole e. Hiljson Mandela i Sestre Palić. A canção foi criada em 2022 para empurrar a torcida da seleção da Croácia na Copa. O hino conta com um ritmo pop, que se mescla com um rap no meio da produção.

Dinamarca - Skulder Ved Skulder

A música oficial da seleção dinamarquesa foi interpretada pelo próprio capitão do time, Simon Kjær, com a ajuda vocal dos outros membros da equipe. A canção foi gravada em setembro de 2022 e produzida pelo cantor dinamarquês Lars Ankerstjerne.

Equador - Yo Te Dare

O país não lançou uma música oficial esse ano. No entanto, a torcida equatoriana tem um hino clássico para apoiar seus jogadores em campo. Chamada “Yo Te Dare”, a canção foi criada pelos fãs da Liga Deportiva Universitaria do país e é cantada pelos torcedores nas arquibancadas.

França - La Coupe À La Maison

A música La Coupe À La Maison foi produzida em 2018, quando a França foi campeã mundial. Desde então, a canção representa a seleção do país. O hino é interpretado pelo cantor francês de R&B, Vegedream, com o ritmo de rap e tem como intuito motivar o time a ganhar o campeonato mundial.

A seleção de Gana tem uma música oficial, feita para homenagear seus jogadores, conhecidos como “Black Stars” ou “estrelas negras”. A canção foi criada nos anos 2000 e até hoje é usada pela torcida para impulsionar o time.

Uma música clássica do time holandês é Holland De Kampioen, que traduzindo significa “Holanda campeã”. Embora a Holanda não tenha ganhado a Copa do Mundo ainda, a canção, lançada em 2008 pela banda Zware Jongens, se tornou um símbolo para a torcida holandesa. Nas últimas copas, os torcedores foram agitados pela música e a expectativa é a mesma para 2022.

Inglaterra - Come On England (canção não oficial)

O país que inventou o futebol não lançou uma música oficial para a Copa de 2022. Contudo, o cantor Nigel Carr escreveu uma canção para apoiar sua seleção. A produção musical se chama Come On England, que em tradução ficara “Vamos lá, Inglaterra”. A cantora Melanie Williams se junta a Carr para compor o vocal do hino.

Irã - Iran Iran

O time iraniano não lançou músicas oficiais esse ano para a Copa. No entanto, a canção “Iran Iran”, do cantor Arash, acompanha a seleção desde sua produção em 2008. Com ritmo animado, a música é uma homenagem à equipe e impulsiona sua torcida.

Japão - Campione Nippon

Criada em 1993, a música Campione Nippon é um clássico hino do time japonês. A canção foi gravada pelos jogadores da seleção e tem um ritmo pop bastante animado para agitar as torcidas.

Marrocos - Cherifian Anthem (Hino do país)

Cherifian Anthem é o hino oficial do Marrocos. Quando a seleção entra em campo, a torcida se junta para jantar a canção do país.

México - Cielito Lindo

A seleção mexicana não tem uma canção famosa feita exatamente para o time. No entanto, a torcida do país é conhecida por cantar a música Cielito Lindo, que data de dois séculos atrás.

A cantora polonesa Maryla Rodowicz gravou a música Football Football em 1974 e apresentou a canção na abertura da Copa na Alemanha no mesmo ano. Embora seja antiga, a obra musical é um símbolo do futebol polonês e embala a torcida do país.

Portugal - Vai, Portugal!

Esse ano, Portugal não lançou um hit para agitar sua torcida na Copa do Mundo. Contudo, a música “Vai, Portugal”, de 2014, ainda anima as arquibancadas portuguesas. A canção é interpretada pela cantora Kika em forma de um pop animado.

Senegal - Gainde (Les Lions)

O senegalês Black M lançou a música Gainde (Les Lions) para homenagear a seleção africana. Os jogadores do time são chamados de Leãos de Teranga, daí vem o nome da canção. O clipe oficial mostra diversas cenas da equipe triunfando nos campos, além de crianças jogando futebol.

Sérvia - Hino Nacional

A Sérvia é um país de pouca tradição nos gramados. No entanto, isso não impede que a torcida da seleção apoie o time. Os torcedores não têm uma música tradicional para cantar nos jogos, mas a arquibancada sérvia costuma embalar as partidas cantando o hino nacional do país.

Embora a Coréia do Sul não tenha um time favorito para vencer a Copa do Mundo, o país tem forte influência na música internacional. Por isso, a boyband coreana BTS produziu uma canção em homenagem à competição mundial, chamada Goal of the Century. A produção é um pop e o clipe tem várias cenas de torcedores vibrando com os jogos pelo mundo.

A música oficial da seleção espanhola em 2022 é Toke, da cantora hispânica Chanel. A canção é um pop latino que foi feita para apoiar o time da Espanha.

A seleção suíça de futebol não tem músicas oficiais para o time. Na realidade, os torcedores adotaram a canção Sweet Caroline de Neil Diamond. O hit se tornou tão especial para o time, que os jogadores da Suíça cantaram a música quando se classificaram para a Copa em novembro de 2021.

Embora a Tunísia não seja tradicional nos campos, o país tem uma das músicas mais animadas para embalar a torcida. A canção Let’s Go La Tunisie junta um pop com um rap, além de batidas locais em forma de uma produção musical para apoiar a seleção tunisiana.

Assim como outras seleções, o Uruguai não lança muitas músicas para apoiar a equipe nos anos de Copa. Contudo, “Cielo de un solo color”, da banda No Te Va Gustar, se tornou um marco da participação do país no campeonato da Rússia em 2018. Desde então, o time celeste carrega a música como parte de sua história.

Estados Unidos - We Love Ya

A seleção dos Estados Unidos não costuma receber muitas homenagens do pop. No entanto, a torcida do time criou a canção We Love Ya para apoiar os jogadores em campo. O hino dos torcedores foi inspirado em outro hit bastante conhecido, I Will Follow Him da cantora Peggy March.

Os torcedores de Gales não têm músicas diretamente ligadas ao time como parte do repertório. No entanto, a torcida adotou canções patriotas como Men Of Harlech ou até mesmo o hit Can’t Take My Eyes Off You para festejar junto à seleção, quando esta joga.