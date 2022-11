Tabela completa de jogos da Alemanha na Copa do Mundo 2022

Quatro vezes campeã, a Alemanha pode se igualar ao Brasil se vencer a Copa do Mundo no Catar este ano. A seleção alemã está no grupo E ao lado da Costa Rica, Espanha e Japão para disputar a primeira fase. Veja a tabela completa e atualizada de jogos da Alemanha na Copa do Mundo para não perder nenhum embate.

A Alemanha levantou a taça nos anos de 1954, 1974, 1990 e 2014 no Brasil pela última vez.

Leia também

Tabela de jogos da Alemanha na Copa do Mundo

Acompanhe os três jogos da Alemanha na fase de grupos e qual será o caminho da seleção pelas oitavas.

Alemanha x Japão (1ª rodada do grupo E)

Quando: Quarta-feira, 23 de novembro

Horário: às 10h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Internacional Khalifa, no Catar.

Alemanha x Espanha (2ª rodada do grupo E)

Quando: Domingo, 27 de novembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Al Bayt, no Catar.

Costa Rica x Alemanha (3ª rodada do grupo E)

Quando: Quinta-feira, 01 de dezembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Al Bayt, no Catar.

Grupo da Alemanha na Copa do Mundo

A Alemanha está no grupo E ao lado da Costa Rica, Espanha e Japão. Com status de favorita, a seleção terá um grande desafio pela frente se quiser se classificar na liderança do grupo.

O principal adversário da Alemanha será a Espanha, sem dúvidas. Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos, onde cada vitória garante ao elenco 3 pontos e o empate apenas 1 para ambos os times. Quem terminar entre as duas primeiras posições se garante nas oitavas de final.

A Alemanha pode enfrentar nas oitavas as equipes de Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos, dependendo do resultado de cada equipe. O chaveamento já foi definido pela FIFA.

Alemanha e Espanha são os favoritos, enquanto a Costa Rica deve correr por fora pela vaga. O Japão também pretende dar trabalho aos adversários no Catar.

+ 9 lugares para assistir a Copa do Mundo 2022 em São Paulo

Convocados da Alemanha para a Copa

O técnico Hansi Flick vai comandar a Seleção da Alemanha busca pelo quinto troféu. O grande desfalque fica com Marco Reus, do Borussia Dortmund, lesionado antes do torneio começar. O mesmo aconteceu com Timo Werner, do Chelsea.

Outros grandes nomes do futebol alemão também ficaram fora como Hummels, presente em 2014, e Toni Kroos, ídolo da Seleção Alemã que decidiu se aposentar do elenco oficial.

Já Muller, Rüdiger e Mario Götze podem ser problemas durante a reta final por prováveis lesões.

GOLEIROS: Neuer (Bayern de Munique), Ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

DEFESA: Bella-Kotchap (Southampton), Ginter (Freiburg), Günter (Freiburg), Kehrer (West Ham), Lukas Klosterman (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Rüdiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Niklas Süle (Borussia Dortmund).

MEIAS/ATACANTES: Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Goretzka (Bayern de Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Gundogan (Manchester City), Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Kimmich (Bayern de Munique), Moukoko (Borussia Dortmund), Musiala (Bayern de Munique), Thomas Müller (Bayern de Munique) e Leroy Sané (Bayern de Munique).

Onde assistir aos jogos da Alemanha na Copa

Para não perder nenhum lance da Alemanha na Copa do Mundo você pode assistir todos os lances através da Globo, na TV aberta, além dos canais Sportv na TV fechada e GloboPlay e no canal do Casimiro.

Com o calendário de jogos já definido, todos os embates da seleção alemã serão transmitidos ao vivo e de graça pela TV Globo por todo o país. Basta sintonizar a emissora e assistir ao maior evento de futebol do mundo.

Também dá para assistir aos jogos da Copa pelos canais Sportv (Sportv, Sportv 2 e Sportv 3), disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Se prefere acompanhar de maneira online, pode ligar no aplicativo do GloboPlay, plataforma de streaming.

A novidade é que o canal do Casimiro no Youtube e também na Twitch, plataforma de vídeos gratuita, vai transmitir um jogo por dia, incluindo da Alemanha, durante a Copa e o melhor: 100% gratuito.

Leia também:

Ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morre aos 62 anos

Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar

Taça da Copa do Mundo 2022: quanto vale o troféu?