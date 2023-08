Confira os melhores memes do Grêmio eliminado da Copa do Brasil 2023

No Maracanã, o Grêmio foi derrotado pelo Flamengo em 1 x 0 por isso está eliminado da Copa do Brasil 2023. O resultado fez a alegria dos torcedores rivais que aproveitaram para brincar com a eliminação em memes nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 16 de agosto.

Memes do Grêmio eliminado da Copa do Brasil 2023

Com a vitória do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã, a eliminação do Tricolor de Porto Alegre viralizou nas redes sociais com memes, vídeos engraçados, brincadeiras e provocações tanto de torcedores do Flamengo como do Internacional.

O time do Grêmio entrou em campo nesta quarta-feira com Gabriel; Gabriel; Reinaldo, Bruno Alves, Rodrigo Ely, João Pedro; Villasanti, Carballo, Bitello; Cristaldo, Ferreira e Suárez. O time fez um bom primeiro tempo, mas tropeçou em seus próprios erros no segundo.

Entre os memes que viralizaram nas redes sociais, os rivais provocaram o Grêmio com 'eliminado' e 'freguês' pelo fato do clube de Porto Alegre perder em decisões para o Mengo.

Grêmio: ELIMINADO

Corinthians: ELIMINADO

Yuri Alberto: SE FUDENDO pic.twitter.com/x6QOgKXuXh — Atauã (@AtauaBarbosa) August 17, 2023

Torcedor do Flamengo finalista indo dormir hoje. Obrigado Arrascaeta #FLAxGRE pic.twitter.com/iGqFR34d0n — Gabriel (@IGabu_) August 17, 2023

Grêmio freguês demais do Flamengo, não tem jeito. pic.twitter.com/Otuk8TxKqN — Joe (@JoeFighart) August 17, 2023

O Grêmio é MUITO freguês do Clube de Regatas do Flamengo! Sigam: 🧶 Em 82, o Flamengo conquistou o BR sobre o Grêmio. Em 92, o Flamengo eliminou o Grêmio nas oitavas de final da Supercopa Libertadores. pic.twitter.com/HkB1Ry3YYC — Rubronegro81 (@Rubronegro_81) August 17, 2023

Grêmio eliminado Minha tristeza: pic.twitter.com/YOV8uTcl28 — Luciano Galante 🇵🇪 (@LucianoGalante1) August 17, 2023



Sobrou até para o treinador Renato Gaúcho.

Renato Gaucho flamenguista ta assim por dentro que eu sei pic.twitter.com/ZCXw3AWNZg — Inter da Zoeira (@InterDaZoeira) August 17, 2023

mais uma decisão e o renato gaúcho continua com a mesma reação pic.twitter.com/hzV9jJiRBd — kau (@kau_crf) August 17, 2023

Volte sempre Renato Gaúcho, obrigado pela freguesia. pic.twitter.com/hI1hEBnEqf — W@ll@c&⚫🔴 (@Arrascanatalino) August 17, 2023

Ganhar é bom… mas ganhar do Renato gaúcho é MARAVILHOSO pic.twitter.com/9jW6LcJRXD — Lulu (@soaressluh) August 17, 2023

Quando é o próximo jogo do Grêmio?

Oficialmente eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio agora se concentra para disputar o segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro da temporada. O próximo compromisso do elenco gaúcho vai ser no domingo, 20 de agosto, contra o Santos, válido pela 20ª rodada.

Com o fim da décima nona rodada, a competição de futebol dá início neste fim de semana ao segundo turno de embates. O duelo entre Grêmio e Santos vai ser às 16h, horário de Brasília, na Vila Belmiro, em Santos. Os gaúchos estão em terceiro lugar com 33 pontos, somados em 10 vitórias, três empates e cinco derrotas.

O Santos, por outro lado, está ameaçado na zona de rebaixamento com 18 pontos em 17º lugar, o primeiro na zona de rebaixamento com quatro triunfos, seis empates e nove derrotas.

A Globo e o Premiere vão exibir a partida ao vivo no domingo.

