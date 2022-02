Confira os memes da derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes

Confira os memes da derrota do Palmeiras hoje no Mundial. Foto: Reprodução / Fabio Menotti / Palmeiras

Por 2 a 1, o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea na final do Mundial de Clubes neste sábado, 12/02, jogando em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com gol de pênalti de Havertz no final da prorrogação, o alviverde ficou com o vice no Mundial. Com o resultado, os adversários aproveitaram para criar memes, publicar fotos e mensagens de zoações sobre a derrota do Palmeiras hoje.

Palmeiras é vice no Mundial de Clubes

O Palmeiras foi derrotado pelo Chelsea em 2 a 1 na final do Mundial de Clubes jogando em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O alviverde conquistou os eu passaporte para a competição da FIFA depois de vencer o Flamengo na Libertadores com gol de Deyverson.

Na semifinal, superou o Al Ahly, garantindo a classificação direta até a final. Do outro lado, o Chelsea venceu o Al Hilal também pela semifinal, conquistando o direito de disputar o título de campeão.

Neste sábado, o jogo entre Palmeiras e Chelsea no Mohammed Bin Zayed Stadium começou quente. O Palmeiras criou as melhores chances no primeiro tempo com Dudu, Rony e Raphael Veiga, enquanto o Chelsea pouco apareceu.

No segundo tempo, o elenco inglês melhorou, até que Lukaku marcou de cabeça para os Blues. No entanto, com pênalti marcado após toque de mão de Thiago Silva, o astro do Palmeiras, Raphael Veiga, cobrou e deixou tudo igual.

Com a igualdade no placar, a prorrogação foi necessária. No primeiro tempo tudo igual mais uma vez, até que no segundo Luan cometeu tocou na bola dentro da área e o juiz assinalou a penalidade em favor do Chelsea. Havertz, jovem do clube da Inglaterra, virou o placar em 2 a 1 para garantir o primeiro título mundial do elenco.

Memes da derrota do Palmeiras no Mundial 2022 hoje

Com a conquista do vice no Mundial, o nome do Palmeiras logo subiu para os assuntos mais comentados das redes sociais. Este ano, acabou batendo na trave. Com a derrota para o Chelsea hoje, os adversários aproveitaram para brincar com a situação e criaram memes, vídeos e imagens.

Uma das principais brincadeiras é a do “O Palmeiras não tem Mundial”, sobre o fato do clube nunca ter ganhado o torneio em toda a sua história. Acompanhe a seguir

O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL

O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL BI REBAIXADO E NÃO TEM MUNDIAL

BI REBAIXADO E NÃO TEM MUNDIAL 🎶🎶 pic.twitter.com/3Y3app6NgE — SÃO PAULO MIL GRAU (@SaoPauloMiIGrau) February 12, 2022

Tira a calça jeans, bota o fio dental

Palmeiras você, não tem Mundial… 🥳🥳🎵🎵 pic.twitter.com/q9mA5FbbZQ — Time do Povo 1910 (@povotime1910) February 12, 2022

Essa imagem me pega demais kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/KHXuVNYMCW — PES MIL GRAU (@Pesgrau) February 12, 2022

NINGUEM VAI ME PARAR pic.twitter.com/3amH7irPuf — “marwa” MARWA (marwa) (@mahagess) February 12, 2022

E o meme nunca morrerá!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 NUNCA SERÃO

PALMEIRAS NAO TEM MUNDIAL

CHEIRINHO#CHEXPAL pic.twitter.com/8flKKoLixE — Marcelo Arcanjo (@MarceloArcanjo) February 12, 2022

Palmeiras não tem mundial, tomou gol do Chelsea e perdeu a final, tomou gol do Chelsea e perdeu a final pic.twitter.com/lgusqr2HYx — desimpedidos (@desimpedidos) February 12, 2022

Outros memes que também circulam entre as redes sociais é sobre o jogador Luan, que acabou fazendo o pênalti que resultou na virada do Chelsea no jogo.

Luan Garcia, ídolo nacional! Obrigado Luan, o Brasil voltou a sorrir! 🇧🇷 pic.twitter.com/1kTl5ovCym — PES MIL GRAU (@Pesgrau) February 12, 2022

Mundial 2020 – Luan faz pênalti contra o Tigres, na semifinal Mundial 2021 – Luan faz pênalti contra o Chelsea, na final pic.twitter.com/CBetPrzefU — Goleada Info (@goleada_info) February 12, 2022

A gente não vai errar não

A gente não vai errar não

E se a gente errar

A gente foi feliz tentando acertar pic.twitter.com/woQMB96AlZ — DJ Deolano 🎲 (@falagbrlsns) February 12, 2022

Quando é o próximo jogo do Palmeiras?

O Palmeiras volta a disputar o Campeonato Paulista na próxima quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, contra a Ferroviária pela sétima rodada na Arena Fonte Luminosa a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O elenco aparece em primeiro lugar pelo grupo B com 10 pontos depois de vencer as três partidas que disputou e empatar somente uma na competição.

