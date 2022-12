Conheça o goleiro da Coreia do Sul. Foto: Reprodução / The KFA @theKFA

Seleção da Coreia do Sul joga contra o Brasil na segunda-feira, 05 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Conheça o goleiro da Coreia do Sul, rival do Brasil nas oitavas da Copa

Conheça o goleiro da Coreia do Sul, rival do Brasil nas oitavas da Copa

Pela primeira vez na história, as seleções do Brasil e Coreia do Sul se enfrentam em uma Copa do Mundo. A partida é válida pelas oitavas de final na próxima segunda-feira, 5 de dezembro. Grande adversário para os brasileiros, conheça o goleiro da Coreia do Sul e saiba se ele é bom.

Que horas é o jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul?

O goleiro da Coreia do Sul é bom?

O goleiro da Coreia do Sul é Kim Seung-Gyu, de 32 anos e 1,87 m. O arqueiro defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita desde julho deste ano.

Seung-Gyu começou muito cedo no futebol. Ele integrou as categorias de base do Ulsan Hyundai, no seu país natal até se destacar e ganhar uma oportunidade no time profissional. Em 2016, Kim ganhou uma chance no Vissel Kobe, do Japão onde ficou por três anos.

Em 2019, o goleiro retornou para o Ulsan Hyundai, clube que o revelou no futebol. No ano seguinte, aventurou-se novamente em terras japonesas, mas em Kashiwa Reysol. A estadia do goleiro durou apenas dois anos, onde em julho de 2022 foi para o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

No clube árabe contabiliza apenas oito jogos com apenas dois gols sofridos. Já na Seleção profissional da Coreia do Sul, Kim estreou em 14 de agosto de 2013, mas chegou a defender a equipe nacional desde jovem.

Desde então, o goleiro da Coreia do Sul contabiliza 69 partidas no profissional.

Confira o anúncio da convocação feito pela Seleção da Coreia do Sul para a Copa do Catar.

Quantas Copas o goleiro da Coreia do Sul jogou?

O goleiro Kim Seung-Gyu está em sua terceira Copa do Mundo na carreira. Disputou a Copa de 2014, no Brasil, e em 2018 na Rússia. Agora, no Catar, veste a camisa titular em 2022.

Ele defendeu a equipe sul-coreana em 2014, mas só jogou na terceira rodada da fase de grupos contra a Bélgica onde sofreu um gol.

Já em 2018, na Rússia, novamente foi suplente não utilizado, com a Coreia do Sul eliminada na fase de grupos ao perder para Suécia e México, mas vencer a Alemanha na última rodada.

Agora, em 2022, Kim Seung-Gyu é o goleiro da Coreia do Sul titular. Esteve em campo nos três jogos da fase de grupo no Catar.

Tabela de jogos da Coreia do Sul na Copa

A Coreia do Sul disputou três jogos na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Na rodada de estreia empatou com o Uruguai, enquanto na segunda perdeu para Gana.

Na terceira rodada, venceu Portugal e consagrou-se nas oitavas de final eliminando tanto Uruguai como Gana.

Nas oitavas de final, a Coreia enfrenta o Brasil em partida única no mata-mata.

Uruguai 0 x 0 Coréia do Sul (1ª rodada)

Data: Quinta-feira, 24/11

Local: Estádio Cidade da Educação

Coréia do Sul 2 x 3 Gana (2ª rodada)

Data: Segunda-feira, 28/11

Local: Estádio Cidade da Educação

Coréia do Sul 2 x 1 Portugal (13ª rodada)

Data: Sexta-feira, 02/12

Local: Estádio Cidade da Educação

Brasil x Coreia do Sul (oitavas de final)

Data: Segunda-feira, 05/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

+ Provável escalação do Brasil para o jogo de segunda-feira na Copa do Mundo; Neymar vai jogar?