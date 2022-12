Que horas é o jogo da Seleção Brasileira amanhã contra a Coreia do Sul?

Seleção brasileira entrou no mata-mata da Copa do Mundo 2022 - Foto: DCI/Tassio Mourão

Equipe brasileira joga contra a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, 05 de dezembro, nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

Na busca pelo hexa, a Seleção Brasileira terá o primeiro desafio na fase eliminatória da Copa do Mundo. Na próxima segunda-feira, 05 de dezembro, vai jogar contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. Em partida única, quem perder está fora e quem ganhar avança. Saiba que horas é o jogo da Seleção Brasileira amanhã e como assistir de graça e ao vivo.

Que horas é o jogo da Seleção Brasileira amanhã na Copa?

O jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul vai começar às 16h (Horário de Brasília), em Doha, no Estádio 974, direto do Catar.

A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a primeira etapa eliminatória. Se vencer avança para as quartas de final, mas se perder volta para casa mais cedo.

Esse será o oitavo jogo entre as duas seleções. Todas as outras sete partidas foram amistosos, de acordo com dados do portal O Gol. O Brasil venceu seis, enquanto a Coreia ganhou um.

Que horas assistir: 16h (Horário de Brasília)

Horário no Catar: 22h

Temperatura: 27º C

Arbitragem: Clément Turpin

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Provável escalação da seleção brasileira no jogo de amanhã

Para o jogo desta segunda-feira, o técnico Tite terá de volta Neymar já recuperado, confirmou o comandante em entrevista coletiva ontem.

Porém, os laterais Alex Sandro e Alex Telles preocupam a comissão técnica e principalmente o departamento médico. Danilo e Militão deverão cumprir a função na lateral, enquanto Marquinhos e Thiago Silva entram como zagueiros.

No ataque, Richarlison, Raphinha e Vini Júnior complementam a linha de frente ao lado do craque do PSG.

Segundo o portal GE, a escalação do Brasil: Alisson; Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior.

+ Tabela e datas das quartas de final na Copa do Mundo 2022 no Catar

Caminho da Seleção Brasileira na Copa

Se passar das oitavas de final, o Brasil vai enfrentar nas quartas o Japão ou a Croácia, a depender do resultado entre os dois.

A FIFA já definiu o caminho até a grande final. São dois lados, com oito equipes para cada chave. Se chegar até a final, o Brasil poderá jogar contra França, Polônia, Marrocos, Espanha, Inglaterra, Senegal, Portugal ou Suíça a depender dos resultados.

Confira o chaveamento completo da fase mata-mata na Copa do Catar.

Chaveamento da Copa do Mundo. pic.twitter.com/3aS9dqIjY0 — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) December 2, 2022



+ Quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo?

Como assistir o jogo do Brasil nas oitavas?

O jogo do Brasil amanhã, segunda-feira, vai passar na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e no canal do Casimiro.

Com narração de Galvão Bueno, a partida será transmitida de graça para todos os tesados do Brasil. Já no SporTV só dá para assistir em operadoras de TV com Milton Leite no comando.

Já nas plataformas GloboPlay e GE (www.ge.globo.com) dá para assistir o jogo com as imagens da Globo de graça, tanto no computador como no celular, tablet ou smartv. O torcedor brasileiro também tem acesso completo pelo FIFA+, serviço de streaming com sinal aberto.

Para fechar, o streamer Casimiro no Youtube e na Twitch transmite um jogo por dia com exclusividade.