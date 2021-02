Conmebol define confrontos da primeira fase na Sul-Americana

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (5), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, o sorteio que define os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana 2021. Com mudanças no regulamento, trinta e dois clubes conheceram os oponentes da rodada preliminar, com início em 17 de março. Então, veja os duelos.

Como funciona a fase preliminar?

Segundo o regulamento, equipes do mesmo país se enfrentem na primeira rodada, ou seja, bolivianos contra bolivianos e venezuelanos contra venezuelanos. Além disso, todos os jogos são em sistema de mata-mata.

Ademais, os classificados do Chile e Uruguai ainda não foram definidos já que as competições nacionais ainda não terminaram por mudanças no calendário e atrasos devido aos problemas causados na pandemia do coronavírus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Diferente das outras edições, os brasileiros e argentinos entrarão apenas na fase de grupos, ou seja, não participam de fases preliminares como antigamente. Entretanto, os grupos ainda não foram definidos e assim, não há como saber os rivais dos brasileiros.

+ Al Ahly: conheça o adversário do Bayern de Munique no Mundial

Confrontos da primeira fase da Sul-Americana

Dessa maneira, dezesseis confrontos definem os classificados para a fase de grupos da Sul-Americana. Assim, as trinta e duas equipes disputam uma vaga na fase de grupos. Assim, depois que os times estiverem classificados, cada grupo será escolhido através de sorteio realizado apela própria Conmebol. Então, confira todos os jogos da fase preliminar da Sul-Americana.

Nacional Potosí x Guabirá – Bolívia

Palma Flor x Wilstermann – Bolívia

Time do Chile 2 x Time do Chile 4 (Times não definidos no Campeonato Chileno)

Time do Chile 3 x Time do Chile 1 (Times não definidos no Campeonato Chileno)

Deportes Tolima x Deportivo Cali – Colômbia

La Equidad x Deportivo Pasto – Colômbia

Macará x Emelec – Equador

Aucas x Guayaqui – Equador

12 de Octubre x Nacional – Paraguai

Guaireña x River Plate – Paraguai

Cajamarca x Sport Huancayo – Peru

Mannucci x FBC Melgar – Peru

Time do Uruguai 2 x Time do Uruguai 4 (Times não definidos no Campeonato Uruguaio)

Time do Uruguai 3 x Time do Uruguaui 1 (Times não definidos no Campeonato Uruguaio)

Metropolitanos x Puerto Cabello – Venezuela

Aragua x Mineros – Venezuela

🏆 Todos os confrontos da Primeira Fase da CONMEBOL #Sudamericana 2021! 🗓️⚽ A próxima edição do torneio terá início no dia 1️⃣7️⃣ de março.#GrandeConquista pic.twitter.com/V3MAW4EVkc — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) February 5, 2021

Então, onde assistir aos jogos da Sul-Americana?

Aqui no Brasil, os torcedores podem assistir aos confrontos da competição através dos canais Fox Sports e na CONMEBOL TV, disponível em diferentes operadoras de TV. A primeira fase tem início na quinta-feira, 17 de março de 2021.