Onde assistir jogos da Copinha 2023 online e transmissão ao vivo

Vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior! O maior torneio de futebol de base do Brasil reúne mais de cem equipes em busca do troféu dourado no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Saiba como assistir a Copinha 2023 online e como funciona a competição.

Como assistir a Copinha 2023 online

Para assistir os jogos da Copinha no celular ou computador, o torcedor possui as seguintes opções: o canal do Paulistão no Youtube, disponível de graça para qualquer usuário, a FPF TV ou o Paulistão Play.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) separou quinze partidas da primeira fase para serem transmitidas através do canal do Paulistão no Youtube. A página pode ser acessada tanto no computador pelo site como no aplicativo para celular, tablet e smartv de graça.

Outra opção para acompanhar os jogos da Copinha é na FPF TV, disponível no Eleven Sports. A plataforma pode ser encontrada de graça no site. Outra opção é o Paulistão Play, plataforma da FPF que retransmite os principais jogos.

Para ter acesso basta acessar o site da Federação, clicar em "Paulistão Play" no menu e se inscrever para assistir aos jogos na plataforma.

Transmissão da Copinha na TV ao vivo

Para quem prefere curtir tudo na televisão, as opções são: Rede Vida, na TV aberta, e o SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Somente seis jogos da primeira fase da Copinha 2023 serão transmitidos no canal Rede Vida, em todos os estados do Brasil ao vivo. Não há informações se a emissora exibirá também o mata-mata.

Já o SporTV detém a exclusividade da competição, responsável por exibir a grande maioria das partidas na primeira fase até a final. Porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Como funciona a Copinha?

São sete fases na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na primeira fase, ela reúne 128 equipes divididas em trinta e dois grupos de quatro cada.

Por três rodadas, os grupos disputam entre si em pontos corridos. Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, a primeira etapa do mata-mata. O primeiro lugar do grupo 1 joga contra o segundo do grupo 2 e assim sucessivamente.

No mata-mata, quem perde o jogo está fora e quem ganha avança de fase. A competição segue para a terceira fase, oitavas de final, quartas, semifinal e a tão esperada final no dia 25 de janeiro de 2023, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, em estádio escolhido pela Federação Paulista de Futebol.

