Confira quais são os times do Presidente e Primeira-Dama. Foto: Reprodução Ricardo Stuckert

Rivais no futebol, qual o time do presidente Lula e da Janja?

Pela terceira vez na história, Luiz Inácio Lula da Silva é o Presidente do Brasil. Ao lado de Janja e do vice Geraldo Alckmin e Lu, esposa do ex-jogador, Lula tomou posse em 1 de janeiro de 2023. Porém, o futebol coloca os pombinhos em lados opostos. Saiba para qual time torcem o Presidente Lula e a primeira-dama.

O time do Presidente Lula é o Corinthians

Eleito o novo Presidente do Brasil em 2022, Lula é torcedor do Corinthians. O petista nunca escondeu a sua preferência pelo clube paulista, mesmo tendo nascido no Nordeste.

Nas redes sociais, o Presidente Lula faz questão de mostrar todo o amor que tem pelo Timão. Em 2022, na final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo se enfrentaram. No entanto, foi o Rubro-Negro quem levou a melhor nos pênaltis pelo jogo de volta, no Maracanã.

Dias antes da final, Luiz disse em entrevista ao podcast Flow, no Youtube, que o Corinthians é quem ganharia a final e até pediu desculpas para Janja, que torce para o outro lado.

Desde o primeiro mandato como Presidente, em 2003, Lula disse ser torcedor do Corinthians, participando de eventos e vestindo a camisa do time de São Paulo.

Em post, Lula desejou feliz aniversário ao Corinthians.

Primeira-dama do Brasil torce para o Flamengo

Janja, esposa de Lula e a nova primeira-dama do Brasil, é torcedora do Flamengo.

Assim como o Presidente Lula, a primeira-dama nunca escondeu para quem torce. Em posts nas redes sociais, ela demonstra todo o amor e carinho que sente pelo Rubro-Negro, com dizeres como "Mengo" e "Aqui é Flamengo"

Em 18 de agosto de 2022, Janja postou que "casal que torce para o Flamengo e o Corinthians acorda feliz e não quer briga com ninguém", garantindo que não há brigas sobre futebol entre os dois pombinhos.

Rosângela Lula da Silva, de 56 anos, é casada com Lula, o novo Presidente do Brasil empossado em 2023. Ela nasceu em Vitória, mas se mudou cedo para o Paraná.

Como Janja conheceu o presidente?

Apaixonados, Lula e Janja fazem questão de demonstrar carinhos em público como beijos, abraços e palavras carinhosas.

Em entrevista ao Fantástico, Janja falou que os dois se conheceram em 2017, após ela presenciar um jogo de futebol com o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com o Chico Buarque.

Além de conhecer o cantor, a primeira-dama se aproximou de Lula, na época viúvo. Os convidados do evento almoçaram, e Lula pediu o telefone da moça para outros convidados, segundo Janja relatou para o Fantástico, da Rede Globo.

Os dois trocaram cartas enquanto Lula estava preso em Curitiba, no Paraná, onde ficou por 580 dias.

