Convocação da Seleção Brasileira Feminina tem novidades; veja lista

A treinadora Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira (9) a convocação da Seleção Brasileira Feminina, que terá o retorno da volante Formiga. A atleta de 43 anos se despediu da equipe nacional após os Jogos Olímpicos, mas volta ao time nacional para fazer sua despedida com a camisa Amarelinha. Veja as convocadas.

Qual a convocação da seleção brasileira feminina?

De olho na Copa América 2022, a técnica Pia Sundhage anunciou a convocação da Seleção Brasileira Feminina com o retorno de três atletas que participaram dos amistosos diante da Argentina, em setembro. As defensoras Lauren, do São Paulo, Yasmin, Corinthians, mas também Daiane, Madrid C.F.F, retornam ao time.

Entretanto, a grande novidade na convocação é a volta de Formiga. Com 233 partidas com a camisa Amarelinha, a volante possui participação em todos os Jogos Olímpicos que tiveram a presença do futebol feminino. Ela jogou Atlanta-1996, Sidney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e, por fim, Toquio-2020.

A eterna camisa 8 também jogou sete Copas do Mundo: Suécia-1995, EUA-1999, EUA-2003, China-2007, Japão-2011, Canadá-2015 e, por fim, França-2019. A atleta só não esteve em campo na edição de 1991, na China, a primeira organizada pela FIFA. Veja então abaixo a convocação da seleção brasileira feminina:

Goleiras:

Letícia – Benfica (Portugal)

Lorena – Grêmio

Defensoras:

Tamires – Corinthians

Yasmim – Corinthians

Bruninha – Santos

Antonia – Madrid C.F.F (Espanha)

Daiane – Madrid C.F.F (Espanha)

Erika – Corinthians

Katrine – Palmeiras

Tainara – Palmeiras

Lauren – São Paulo

Meio-campistas da Seleção Brasileira Feminina:

Ary Borges – Palmeiras

Angelina – O.L Reign (Estados Unidos)

Duda – São Paulo

Thais – Palmeiras

Julia Bianchi – Palmeiras

Adriana – Corinthians

Ana Vitória – Benfica (Portugal)

Formiga – São Paulo

Atacantes:

Kerolin – Madrid C.F.F (Espanha)

Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos)

Marta – Orlando Pride (EUA)

Geyse – Madrid CFF (Espanha)

Giovana – Levante UD (Espanha)

Quais são os jogos da Seleção Brasileira?

A treinadora Pia Sundhage realizou a convocação da seleção brasileira feminina para Torneio Internacional de Futebol Feminino, em Manaus (AM). A equipe canarinho enfrenta a Venezuela, Índia e Chile, mas na Arena da Amazônia, na Data FIFA de novembro.

O primeiro confronto será dia 25, diante da seleção indiana. No dia 28 as Guerreiras do Brasil enfrentam a Venezuela. Por fim, encerram os duelos diante do Chile, dia 1º de dezembro.

No entanto, estes serão os últimos compromissos da seleção brasileira feminina em 2021. Isso porque, a próxima Data FIFA está prevista apenas para o ano que vem.

LEIA TAMBÉM

+ Final do Campeonato Paulista Feminino 2021 terá São Paulo x Corinthians