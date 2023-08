Com Diniz, que horas é a convocação da Seleção Brasileira hoje?

O técnico Fernando Diniz irá anunciar nesta sexta-feira, 18 de agosto, no Rio de Janeiro, a lista de jogadores convocados para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 da FIFA. A convocação da Seleção Brasileira começa às 14h, horário de Brasília, e tem transmissão gratuita.

Qual canal vai passar a convocação da Seleção Brasileira?

A convocação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, às 14h (Horário de Brasília), tem transmissão no Sportv, na TV paga, e no Youtube da CBF TV. Para acompanhar ao vivo basta ligar a televisão na emissora ou acessar a plataforma de vídeos e procurar o canal oficial da CBF.

O Brasil estreia nas Eliminatórias contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém. Depois enfrenta o Peru, em Lima, em 14 de setembro.

Esta é a primeira convocação da Era Diniz na Seleção Brasileira. O profissional foi anunciado em julho como o novo treinador interino e substituto de Ramon Menezes. De acordo com o GE, a CBF tem acerto com o italiano Carlo Ancelotti para o início do ano que vem.

Fernando Diniz deve convocar Vinicius Junior, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG e até Neymar, do Al Hilal.

O que são eliminatórias?

Para definir quais seleções vão disputar a Copa do Mundo, a FIFA utiliza o processo de qualificação chamado de Eliminatórias. Na América do Sul, por exemplo, todas as dez seleções entram em campo em uma competição entre dois turnos em pontos corridos, onde se enfrentam de certo período até um ano antes do Mundial da FIFA.

Este processo determinará quais equipes vão disputar a próxima edição da Copa do Mundo em cada um dos continentes, sendo América do Sul, América do Norte, Central e Caribe, África, Ásia, Europa e Oceania. A única exceção é o país-sede, neste caso os Estados Unidos, Canadá e México, que não precisam jogar o campeonato.

Quem faz as Eliminatórias, determina a tabela com todos os jogos, datas e horários são as federações de cada continente, ou seja, Conmebol é responsável pelas Eliminatórias da Na América do Sul, a UEFA na Europa e assim sucessivamente.

O modelo também é utilizado em outras competições no futebol nacional ou até mesmo em outros esportes, como o vôlei, tênis ou o basquete.

Tabela de jogo do Brasil nas Eliminatórias em setembro

A Seleção Brasileira vai estrear nas Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA contra a Bolívia, em 8 de setembro, às 21h45, no Estádio Mangueirão, em Belém. A segunda partida vai ser contra o Peru, em Lima, pela segunda rodada da competição sul-americana.

Dez seleções jogam as Eliminatória da Copa do Mundo da FIFA entre agosto deste ano a setembro de 2025. São 18 rodadas em pontos corridos por dois turnos onde as seleções se enfrentam em duas ocasiões: primeiro como mandante e depois como visitante.

Os seis primeiros se classificam direto para o Mundial enquanto o sétimo lugar disputará a repescagem mundial.

Brasil x Bolívia - 1ª rodada

Data: sexta-feira, 08/09

Horário: 21h45

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Onde assistir: Globo, Sportv e Globoplay

Peru x Brasil - 2ª rodada

Data: terça-feira, 12/09

Horário: 23h

Local: Estádio Nacional de Lima, no Peru

Onde assistir: Globo, Sportv e Globoplay

Quais são os títulos de Fernando Diniz?

Aos 49 anos, Fernando Diniz topou o desafio de conciliar o seu tempo entre o Fluminense, clube do Rio de Janeiro que coordena desde abril do ano passado, e a Seleção Brasileira. Diniz foi chamado para ser o interino e substituir assim Ramon Menezes enquanto Carlo Ancelotti não vem.

O currículo de Diniz tem apenas dois títulos: a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca em 2022, em sua segunda passagem pelo Fluminense, derrotando o Flamengo em ambos. O treinador tem uma vasta história no futebol brasileiro, mas o seu currículo não traz grandes títulos.

Ao ser anunciado como o novo comandante da Seleção Brasileira, alguns torcedores elogiaram a escolha da CBF em chamar um treinador único, com o seu próprio método de trabalho e a maneira de jogar bonito. Outros criticaram, já que Diniz não tem títulos importantes.

Ele passou por Votoraty, Botafogo de Ribeirão Preto, Paraná, Audax, Oeste, Guarani, Athletico Paranaense, São Paulo, Santos, Vasco e Fluminense.

Leia também:

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo