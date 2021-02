Copa da Inglaterra: confira os confrontos das quartas de final

A Federação Inglesa de Futebol, FA, definiu com sorteio os confrontos das quartas de final da Copa da Inglaterra nesta quinta-feira (11), nos estúdios do BT Sport, em Londres. Ao todo, oito equipes disputam em jogos no sistema eliminatório para definir quem serão os semifinalistas. Então, confira todos os confrontos.

Como funciona a Copa da Inglaterra?

A competição tem início nas fases preliminares com equipes menores representando diferentes regiões do país. Todas as rodadas possuem o sistema de mata-mata, ou seja, são jogos únicos Assim, se da início a primeira fase com quarenta jogos. Depois, vinte jogos são realizados na segunda. Já na terceira fase, times da elite do futebol inglês integram o plantel de participantes.

A partir da quarta fase, logo vem as oitavas de final, quartas, semifinal e então a tão esperada final.

Além disso, é importante ressaltar que o campeão da Copa da Inglaterra ganha uma vaga para a próxima edição da Liga Europa, diretamente para a fase de grupos.

Confira os confrontos das quartas de final

Oito times disputam em jogo único uma vaga para as semifinais da Copa da Inglaterra. Sete jogam o Campeonato Inglês, sendo Everton, Manchester City, Manchester United, Southampton, Leicester e Chelsea, enquanto o Bournemouth é o único da segunda divisão inglesa.

Ademais, os confrontos estão marcados para acontecer entre os dias 20 e 21 de março de 2021, sem horário definido. Assim, confira a lista completa dos jogos.

Everton x Manchester City

Bournemouth x Southampton

Leicester x Manchester United

Chelsea x Sheffield United

Onde assistir aos jogos da Copa da Inglaterra?

No Brasil, os jogos da Copa da Inglaterra não possuem transmissão na TV. Portanto os direitos de transmissão pertencem ao sistema de streaming DAZN. Para assistir, você precisa assinar o conteúdo e, assim, ter acesso a todos os jogos.

