Idade dos jogadores da Seleção Brasileira que vão para a Copa 2022

Neymar, Vinicius Junior, Daniel Alves e Pedro são alguns dos atletas brasileiros que foram convocados para a Copa do Mundo no Catar. Com a divulgação da lista do técnico Tite, torcedores mostraram-se curiosos sobre o elenco, principalmente para saber a idade dos jogadores da Seleção Brasileira.

+ VOTE: Tite acertou na convocação da Seleção Brasileira para Copa 2022

Idade dos jogadores da Seleção Brasileira

O técnico Tite divulgou nesta segunda-feira, 07/11, a lista com os 26 nomes para a Copa do Mundo da FIFA, com início em 20 de novembro no Catar.

A média de idade está em 28,4 anos, a segunda maior desde 1930, segundo o jornalista Rodolfo Rodrigues do portal UOL. O jogador mais novo da Seleção Canarinho em 2022 tem 21 anos, enquanto o mais velho tem 39.

Nas últimas quatro edições da Copa, a média de 23 jogadores foi maior que 28 anos. Na Rússia, segundo o UOL, a média foi de 281, anos. Em terras russas, o elenco foi eliminado para a Bélgica nas quartas.

Confira a idade dos jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa de 2022.

GOLEIROS:

Alisson - 30 anos (Liverpool)

Ederson - 29 anos (Manchester City)

Weverton - 34 anos (Palmeiras)

LATERAIS:

Daniel Alves - 39 anos (Pumas)

Danilo - 31 anos (Juventus)

Alex Sandro - 31 anos (Juventus)

Alex Telles - 29 anos (Sevilla)

ZAGUEIROS:

Bremer - 25 anos (Juventus)

Éder Militão - 24 anos (Real Madrid)

Marquinhos - 28 anos (PSG)

Thiago Silva - 38 anos (Chelsea)

MEIAS:

Bruno Guimarães - 24 anos (Newcastle)

Casemiro - 30 anos (Manchester United)

Everton Ribeiro - 33 anos (Flamengo)

Fabinho - 29 anos (Liverpool)

Fred - 29 anos (Manchester United)

Lucas Paquetá - 25 anos (West Ham)

ATACANTES:

Antony - 22 anos (Manchester United)

Gabriel Jesus - 25 anos (Arsenal)

Gabriel Martinelli - 21 anos (Arsenal)

Neymar - 30 anos (PSG)

Pedro - 25 anos (Flamengo)

Raphinha - 25 anos (Barcelona)

Richarlison - 25 anos (Tottenham)

Rodrygo - 21 anos (Real Madrid)

Vinicius Junior - 22 anos (Real Madrid)

+ Jogos das oitavas da Champions 2022/23: os 8 confrontos definidos

Quem são os jogadores mais novos da Seleção em 2022?

Rodrygo e Gabriel Martinelli são os jogadores mais novos no elenco que vai para a Copa do Mundo em novembro representar o Brasil. Os atacantes do Real Madrid e Arsenal, respectivamente, tem 21 anos e vão jogar pela primeira vez o Mundial da FIFA.

Rodrygo começou em 2017 na base do Santos quando foi descoberto pelo Real Madrid. Dois anos depois, transferiu-se para o clube espanhol onde continua até hoje sendo peça fundamental.

Já Martinelli, também de 21 anos, deu os primeiros passos do futebol no Ituano nas categorias de base até ser comprado em definitivo pelo Arsenal, da Inglaterra.

+ Quem ficou de fora da convocação para a Seleção Brasileira?

Daniel Alves é jogador mais velho da Seleção

Com 39 anos e muita experiência dentro e fora de campo, Daniel Alves é o jogador mais velho na atual Seleção Brasileira, escalada para jogar a Copa do Mundo do Catar em 2022.

O lateral já passou pelo Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, São Paulo e hoje está no Pumas, do México. Alves vai para o seu terceiro Mundial da FIFA com o Brasil. Em seu currículo tem dois títulos da Copa América, duas Copas da Confederação e uma medalha olímpica em 2021.

Thiago Silva, jogador do Chelsea de 38 anos, também aparece como um dos mais experientes no elenco.

+ Convocação de Daniel Alves: entenda a escolha polêmica de Tite

Quando vai ser a estreia da Seleção Brasileira na Copa?

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia, A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail.

O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões. Na Copa do Mundo de 2018 a equipe de Tite enfrentou os sérvios e os suíços também na fase de grupos.

A fase de grupos é disputada em três rodadas onde apenas os dois melhores se classificam para as oitavas de final da competição. Os outros dois serão eliminados.

A Seleção Brasileira está na lista de favoritos ao lado da França, Argentina, Bélgica, Portugal, Dinamarca e também da Espanha.

+ Série B do Brasileirão: veja quem caiu e subiu em 2022