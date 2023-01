Copa do Nordeste: jogo do Vitória x Santa Cruz hoje (21/01/23)

Copa do Nordeste: jogo do Vitória x Santa Cruz hoje (21/01/23)

Enquanto dividem as atenções com os estaduais, as equipes de Vitória e Santa Cruz se encontram neste sábado, 21 de janeiro, para disputarem a primeira rodada da Copa do Nordeste. Com início às 17h30 (Horário de Brasília), o jogo do Vitória hoje vai ser no Estádio Barradão com transmissão na TV aberta ao vivo.

Na temporada passada, o Vitória foi eliminado ainda na terceira fase eliminatória, enquanto o Santa perdeu ainda na segunda fase preliminar. Os elencos querem fazer diferente este ano.

Onde assistir o jogo do Vitória hoje ao vivo

O jogo do Vitória hoje terá transmissão do SBT às 17h30, horário de Brasília, na TV aberta para os estados determinados na programação.

O duelo entre as equipes do Vitória e Santa Cruz neste sábado será transmitido aos estados da Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco de graça e ao vivo. O torcedor só precisa sintonizar para curtir a Copa do Nordeste.

Para aqueles que gostam de acompanhar tudo pelo celular dá para sintonizar o site da emissora (www.sbt.com.br), mas apenas aqueles que moram nos estados determinados, já que o portal funciona de acordo com a sua localização.

Isso significa que torcedores que moram no estado de SP, por exemplo, assistem a programação do seu estado.

Horário : 17h (horário de Brasília)

: 17h (horário de Brasília) Local do jogo do Vitória : Estádio Barradão

: Estádio Barradão TV : SBT

: SBT Online: Site do SBT

Como funciona a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste tem quatro fases: a primeira fase, as quartas de final, semifinal e a final. Porém, antes dos grupos se formarem, a fase eliminatória vai reunir as quatro últimas vagas.

Dezesseis equipes disputam a primeira fase, divididos em dois grupos de oito cada. Os clubes do grupo A vão jogar contra os do grupo B em turno único durante oito rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam até as quartas de final, a primeira etapa do mata-mata.

Nas quartas de final, os confrontos acontecerão em jogo único. Na semifinal novamente em partida única serão definidos os finalistas da temporada.

Os dois vencedores avançam para a final, disputada em ida e volta. O time que marcar mais gols será o campeão da Copa do Nordeste de 2023.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro designado para o jogo do Vitória na Copa do Nordeste hoje foi Caio Max Augusto Vieira.

Já os assistentes serão Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima. O quarto árbitro designado foi Wagner Francisco Silva Souza.

A função de analista de campo fica com Claudio Antonio Dias Aragao neste sábado pela Copa do Nordeste na primeira rodada. É a CBF que realiza o sorteio da arbitragem.

LEIA TAMBÉM:

Qual é a maior torcida de futebol da região Nordeste?

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste