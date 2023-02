Equipes disputam a quarta rodada da Copa do Nordeste, torneio regional, com transmissão ao vivo

Copa do Nordeste: que horas é o jogo do Sampaio Corrêa x Náutico hoje e onde assistir (18/02)

O Sampaio Corrêa recebe o Náutico neste sábado, 18 de fevereiro, pela quarta rodada da Copa do Nordeste na temporada. Em grupos distintos, os anfitriões buscam a segunda vitória, enquanto os visitantes ainda não perderam, além de ocuparem a liderança na classificação. A bola rola às 19h45 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na televisão fechada e streaming.

No meio da semana, o ABC bateu o Sampaio, enquanto o Timbu superou o Fluminense de Piauí.

Onde vai passar jogo do Sampaio Corrêa x Náutico hoje

O pay-per-view Nosso Futebol transmitirá a partida ao vivo pela TV no Brasil, enquanto uma transmissão online nas plataformas NOW, SkyPlay e DirecTV GO pode ser encontrada.

Como alternativa, você pode acompanhar toda a emoção do jogo através das redes sociais do Náutico ou Sampaio Corrêa como o Twitter, Instagram ou Facebook, que fornecerá os lances ao vivo e fotos da partida.

O jogo do Náutico ou Sampaio Corrêa começa às 19h45, assim como a transmissão nos canais.

- Quanto custa o pay-per-view Nosso Futebol?

O pay-per-view Nosso Futebol está disponível na Sky, Claro e DirecTV GO. Na Sky a mensalidade é de R$ 44,90. Na Claro o valor fica em R$ 19,90 por mês e na DirecTV GO o valor é R$ 14,90.

- Como assistir Nosso Futebol?

O torcedor pode assistir na televisão, nas operadoras, ou nas plataformas de streaming NOW, SkyPlay e DirecTV GO pelo celular, site ou tablet.

Escalações:

Provável escalação do jogo do Sampaio Corrêa hoje: Luiz Daniel; Mateus, Allan Godói, Joécio, Pará; Emerson Souza, Eloir, Mauro Silva, Nadson; Matheus Martins e Gabriel Silva.

Provável escalação do jogo do Náutico hoje: Vagner; Anilson, Victor Ferraz, Paulo Miranda, Diego Matos; Souza, Gauto, Gabriel Santiago; Paul Villero, Kayson e Júlio.

Quarta rodada da Copa do Nordeste

Além do jogo entre Sampaio Corrêa e Náutico, outros embates na quarta rodada da Copa do Nordeste também serão disputados neste fim de semana.

Sexta-feira, 17/02:

CRB 1 x 1 Ceará

Atlético BA 1 x 2 Bahia

Fortaleza 3 x 0 CSA

Sábado, 18/02:

Fluminense PI x Campinense - 15h30

Ferroviário x Sergipe - 15h30

Vitória x ABC - 16h30

Sampaio Corrêa x Náutico - 19h45

Palpites do jogo de hoje

Não há favorito no jogo deste sábado entre Sampaio Corrêa e Náutico. Os anfitriões ocupam o quinto lugar do grupo A com três pontos, enquanto os visitantes vem na liderança do grupo B com sete conquistados.

Mesmo jogando em casa, o Sampaio vai procurar ter a vantagem na partida, mas o seu desempenho nas últimas rodadas tem deixado a desejar.

Já o Náutico até venceu na última rodada, mas no Campeonato Pernambucano tem grandes dificuldades enquanto ocupa o terceiro lugar.

