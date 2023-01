Copinha 2023: assistir o jogo do Palmeiras x Goiás de graça - 21/01

O time de garotos do Palmeiras entra em campo neste sábado, 21 de janeiro, para disputar a vaga na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada. Contra o Goiás, o jogo do Palmeiras vai ser às 21h (Horário de Brasília) no Allianz Parque pela semifinal. Quem leva a melhor? Saiba onde assistir de graça na TV e também online.

Do outro lado da chave, América Mineiro e Santos vão brigar também pela vaga na final da Copinha. Os dois vencedores vão para a final no dia 25 de janeiro, enquanto os perdedores se despedem da edição.

Qual canal vai passar o jogo do Palmeiras na Copinha hoje

Rede Vida e SporTV transmitem o jogo do Palmeiras hoje na Copinha às 21h, horário de Brasília, para todo o Brasil ao vivo.

Dá para assistir de graça a semifinal da Copinha neste sábado. O torcedor só precisa sintonizar em seu televisor o canal Rede Vida e acompanhar de perto as principais informações sobre a penúltima decisão do torneio.

Mas para quem já está acostumado a ver tudo na TV fechada, aí basta ligar no canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Claro e a Vivo, além da DirecTV GO.

Lembrando que somente assinantes podem assistir ao conteúdo do SporTV.

Como assistir jogo do Palmeiras online?

Para torcedores que estarão em viagem ou fora de casa, dá para sintonizar o GloboPlay e assistir o jogo do Palmeiras hoje na Copinha ao vivo.

Isso porque a plataforma de vídeo sob streaming retransmite as imagens do canal SporTV. Porém, somente assinantes do produto é que podem acompanhar seja no computador ou aplicativo para celular.

Quem tem a TV paga pode sintonizar o Canais Globo e assistir de graça com o email e senha na operadora.

Outra opção é o site da Rede Vida (www.redevida.com.br), que retransmite a sua programação de graça no site.

+ Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?

Caminho até a semifinal

O Palmeiras teve um longo caminho na Copinha para chegar até aqui. Na fase de grupos terminou em primeiro lugar e fechou com três vitórias, enquanto no mata-mata só marcou goleada e sequer tomou gols.

É o favorito ao título em mais uma edição e, se vencer neste sábado, estará com mais um troféu encaminho para a glória.

Confira os resultados do Palmeiras na Copinha 2023.

Palmeiras 2 x 0 Juazeirense

América SP 1 x 3 Palmeiras

Rio Preto 1 x 2 Palmeiras

Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa

Palmeiras 4 x 0 Juazeirense

Mirassol 0 x 4 Palmeiras

Palmeiras 5 x 0 Floresta

Título do Verdão na Copinha 2022

Para cessar as brincadeiras de que o Palmeiras não tem Copinha, o clube alviverde venceu a edição de 2022 e se tornou finalmente campeão da competição.

Na fase de grupos terminou em primeiro com 7 pontos, somando duas vitórias e um empate. Na terceira fase passou pelo Mauá, depois o Atlético Goianiense na segunda e o Internacional nas oitavas de final.

Pelas quartas de final, o Verdão ganhou do Oeste e, por fim, bateu o São Paulo na semifinal.

Na final, 25 de janeiro no Allianz Parque, ganhou do Santos por 4 a 0 para levantar o primeiro troféu da Copinha.

Confira os melhores momentos da final.



