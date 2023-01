Cordino x Moto Club: onde assistir ao jogo do Campeonato Maranhense - 12/01

Nesta quinta-feira, Cordino x Moto Club se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Maranhense na nova temporada do futebol. A bola vai rolar no Estádio Municipal Leandro Claudio da Silva às 19h (horário de Brasília), com transmissão de graça para todo o público.

Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Cordino x Moto Club ao vivo hoje

Pela primeira rodada do Campeonato Maranhense, o jogo do Cordino x Moto Club às 19h (Horário de Brasília) vai passar no Youtube ao vivo.

Sem qualquer transmissão na TV, o jogo do estadual do Maranhão vai ser exibido ao vivo e de graça no canal da TV FMF no Youtube, a Federação Maranhense de Futebol.

A plataforma é a grande responsável por exibir os confrontos da primeira fase, disponível de maneira 100% gratuita para todos os usuários do Brasil. Basta acessar o site ou o aplicativo no celular, tablet ou smartv, procurar pela FMF e curtir a partida.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Leandro Claudio da Silva

Onde assistir: Youtube

Quantas vezes o Moto Club foi campeão maranhense?

O Moto Club coleciona 26 títulos do Campeonato Maranhense na história, conquistados em 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1955, 1959, 1960, 1966, 1967, 1968, 1974, 1977, 1981, 1982, 1983, 1989, 2000, 2001, 2004, 2006, 2008, 2016, 2018.

O clube de São Luís é o segundo maior vencedor da história do torneio estadual. O competidor venceu pela primeira vez no ano de 1944. O elenco não parou por aí e venceu as outras seis edições na sequência, tornando-se heptacampeão no Campeonato Maranhense.

A última vez que levantou o caneco foi em 2018, quando ganhou do Imperatriz. No primeiro jogo o placar de 3 a 0 deu a vantagem ao Moto Club. Na volta, 2 a 1 para o Imperatriz, mas o elenco adversário foi quem levou a melhor.

O maior campeão maranhense é o Sampaio Corrêa, com 36 títulos confirmados.

Primeira rodada do Campeonato Maranhense

Além do jogo entre Cordino x Moto Club nesta quinta-feira, outro embate também será disputado pela primeira rodada do Campeonato Maranhense.

Confira os resultados até aqui e os horários.

Chapadinha x Pinheiro

IAPE x Sampaio Corrêa

Quinta-feira, 12/01:

São José do Ribamar x Maranhão - 15h30

Você também vai gostar de ler:

10 maiores salários de jogadores de futebol em 2022